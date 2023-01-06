嘉縣運動科技遊戲化踩點競賽開跑 每月前三名送現金券

運動還能拿現金禮券，嘉義縣運動科技遊戲化尋訪踩點競賽開跑，月排名及總排名得前三名者最高可獲5000元現金禮券，首站從運動安全性較高的民雄鄉中正大學開始；嘉義縣衛生局表示，未來將逐年擴展到每個鄉鎮，全面提升運動風氣。

台灣人口快速老化，現今全國65歲以上人口比例為17.26%，預估2060年將達到41%，其中嘉義縣更高居全台之冠，嘉義縣衛生局攜手中正大學及自行車暨健康科技工業研究發展中心舉辦遊戲化尋訪踩點競賽，營造有運動科技支持的樂活環境。

昨天5日在中正大學田徑場，由縣長翁章梁、衛生局長趙紋華、中正大學副校長郝鳳鳴、計畫主持人李淑芳、自行車發展中心總經理吳永盛等人一同啟動競賽。

嘉縣衛生局指出，爭取國民健康署「運動科技應用與產業發展－推動國民健康場域應用計畫」，以成人及長者兩大族群為推廣對象，以人口數最多的民雄鄉為出發示範點，運用科技設計遊戲化踩點同時結合儀器檢測體適能狀態，包括血壓、體重、柔軟度、肌力、平衡、反應及心肺檢測等進行「生理年齡」判定，開立個別化運動處方，讓民眾掌握自身健康狀況。

「身體是自己的，不應該交給醫師負責！」翁章梁表示，人體肌肉量隨年齡逐步衰退，30歲後肌肉量開始流失，維持規律運動可有效預防及延緩失能，嘉義縣目前也設有3處銀髮健身俱樂部，提供長者可近性的健身場所，112年起將逐年增設。