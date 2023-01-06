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台南市稽查大型營業場所公共安全 2大常見違規恐阻礙逃生

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局春節前全面稽查大型公共場所安全，逃生門前被桌椅擋住。圖／工務局提供
台南市工務局春節前全面稽查大型公共場所安全，逃生門前被桌椅擋住。圖／工務局提供

台南市工務局去年12月15日至31日期間，加強抽檢台南市21家大型百貨公司量販店、13家影劇院等營業場所，進行現場稽查。查共計34家營業場所建築物公共安全檢查申報均符合規定，現場稽查中西區2案、東區1案，分別在逃生梯間及走道堆置雜物情形，當場要求限期改善，並經複查完成改善，恢復走道暢通。

工務局說，業者應確實淨空逃生避難動線周邊，確認防火捲門及常開式防火門正常運作以排除公安疑慮，切勿為爭取過年人潮商機罔顧場所安全，若發現不符規定者將可依建築法第77條處以6萬至30萬罰鍰。

因應春節將至，市長黃偉哲為維護市民生命財產安全，要求市府相關單位加強查察公共場所設施安全。工務局於年節前清查轄內大型百貨公司、量販店、影院等，超過一定規模強度使用場所之建築物防火避難設施設備安全管理情形，讓市民在享受年節購物娛樂同時有所保障。

工務局說，除年節前加強把關大型賣場影院建物的安檢，平時也定期通知場所依限辦理公共安全檢查申報，並排定動態稽查走廊、梯間、緊急進口等逃生避難動線，是否符合規定、無阻塞情形、防火避難設備是否合理使用等，並督促建物管理單位注意昇降設備的維護保養；另依消防法規定，面積超過500平方公尺以上商場業者應製作逃生避難動線圖標示於明顯易見處。

市府籲請業者積極配合政府，共同為公共場所安全及消費者權益做好把關工作，讓生意興隆，民眾安心購物。

台南市工務局春節前全面稽查大型公共場所安全，走道堆滿雜物。圖／工務局提供
台南市工務局春節前全面稽查大型公共場所安全，走道堆滿雜物。圖／工務局提供

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