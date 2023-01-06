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獨／台南純樸農村路旁張掛大幅露點裸女圖引熱議 內情超乎想像

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市官田區社子里主要道路旁最近張掛巨幅的裸女圖，夜間還有照明，引發民眾熱議。圖／讀者提供
台南市官田區社子里主要道路旁最近張掛巨幅的裸女圖，夜間還有照明，引發民眾熱議。圖／讀者提供

台南官田社子部落純樸的農村，最近主要道路旁出現一幅「裸女圖」，圖中長髮白皙女子玉體橫陳在沙發上，身上僅著內衣，上半身還露出粉色乳頭，引發居民熱烈討論，還有人向警方檢舉，認為妨害風化、影響行車安全，連官田區長都到場了解到底是怎麼回事。

原來是附近台南藝術大學造型藝術研究所研究生吳宗岱的作品，張掛在路旁，而圖中的女子就是他，雖然是男生，但他長得斯文秀氣，又留著一頭長髮，連聲音都像女生，半裸的照片在路邊，確實容易讓人想入非非，他回應記者詢問時大方表示「這是我的期末作業，主題就是『雞雞錯亂』」。

據了解，這幅圖像在去年12月中張掛出來後，馬上引發地區民眾的關注，吳宗岱表示，16日下午4點作品布置好後，不到半小時就有人向警方檢舉，不僅區長、警員找上他，連學校的教官都找來，認為「影響校譽」，但其實在張掛作品之前，就預想到可能會引起不同看法，事先已經與地主及當地社子里里長打過招呼，但沒想到這麼快就有人檢舉。

社子部落為當地的舊部落，居民年齡偏高，大多是純樸的農民，而部落再往東就是南藝大，裸女圖張掛的地點在部落往學校的道路上，是部落內的主要道路，而且圖旁邊就是居民信仰中心鎮安宮，往來買東西、拜拜的老人家，一看到大幅的圖像就驚叫「哎喲，這可以掛嗎？」、「會歹勢啦！」、「年輕人怎麼這樣」。不僅警方接到檢舉，區公所、學校所在的大崎里里長陳延海等人都接到檢舉。

吳宗岱前往向大家說明自己的創作理念，並表明自己是男生，只是看起來像女生，有趣的是原本反對的居民又傾向同情學生，「花很多錢不讓他掛也不行」、「學校就在我們這裡，還是要尊重學生啦」、「如果是男生就算了啦」，經過協調，居民同意讓裸女圖張掛一個月，而有外來的人經過好奇詢問時，居民還會幫著解釋「查甫啦」、「只掛一個月」。前衛的藝術與純樸的民間就這樣達成協議。

吳宗岱不介意談自己的性向，但表示自己的性向確實是「流動性」，會改來改去，所以目前暫時定義自己是「無性別」。

他表示，會有這樣的創作靈感，最主要是過去曾把自己上半身裸胸照片放在臉書，而被AI系統檢查到認定是性暴露而自動刪除，引發他想像如果在真實的世界中也公開這樣的圖像，真實人類的審查結果是否會與AI相同？把居民的反應、最後如何拆除等過程，都列為一場社會實驗，包含在創作裡，研究所老師昨天並到現場進行期末評圖，由他在場說明創作的緣由。

南藝大校方對此則表示，基本上還是尊重學生的創作，而且圖像上也未標註校名，但雖然學生是男性，裸露上半身的圖像不涉妨害風化，但因為看起來就像女生，還是會引發不同看法，社區的意見也要尊重。

而這幅圖像也意外引起許多過路人討論「到底是男是女？」，有人說根本就是女生，「雖然胸部不大，但看起來就是女的啊」，但也有人認為圖中的人有喉結、手指頭也比較粗「仔細看就知道是男的」。

依台南市政府工務局的規定，設置在路邊的看板，即使取得地主同意，6公尺高以下、仍需申請廣告設置許可，否則需拆除，吳宗岱表示，尚未收到工務局要求拆除的公文，而且即使要拆也有一個月的寬限期，後續會再看狀況決定何時拆。

台南藝術大學造型藝術研究所研究生吳宗岱（圖中戴黑口罩者）長相斯文秀氣，又留著長髮，不熟的人都以為他是女生。圖／吳宗岱提供
台南藝術大學造型藝術研究所研究生吳宗岱（圖中戴黑口罩者）長相斯文秀氣，又留著長髮，不熟的人都以為他是女生。圖／吳宗岱提供
台南市官田區社子里主要道路旁最近張掛巨幅的裸女圖，引發不少人在網路上討論。圖／臉書
台南市官田區社子里主要道路旁最近張掛巨幅的裸女圖，引發不少人在網路上討論。圖／臉書
台南市官田區社子里主要道路旁最近張掛巨幅的裸女圖，夜間還有照明，引發民眾熱議。圖／讀者提供
台南市官田區社子里主要道路旁最近張掛巨幅的裸女圖，夜間還有照明，引發民眾熱議。圖／讀者提供
台南藝術大學造型藝術研究所研究生吳宗岱長相斯文秀氣，不熟的人都以為他是女生。圖／吳宗岱提供
台南藝術大學造型藝術研究所研究生吳宗岱長相斯文秀氣，不熟的人都以為他是女生。圖／吳宗岱提供
台南藝術大學造型藝術研究所研究生吳宗岱長相斯文秀氣，不熟的人都以為他是女生。圖／吳宗岱提供
台南藝術大學造型藝術研究所研究生吳宗岱長相斯文秀氣，不熟的人都以為他是女生。圖／吳宗岱提供
台南市官田區社子里主要道路旁最近張掛巨幅的裸女圖，引發不少人在網路上討論。圖／臉書
台南市官田區社子里主要道路旁最近張掛巨幅的裸女圖，引發不少人在網路上討論。圖／臉書

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