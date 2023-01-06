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扇形鹽田中軸線 矗立生命之樹

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南將軍區青鯤鯓扇型鹽田，市府爭取中央8300萬打造濱海夢幻亮點，在中軸道路打造「生命之樹」。圖／台南市政府觀旅局提供
台南將軍區青鯤鯓扇型鹽田，市府爭取中央8300萬打造濱海夢幻亮點，在中軸道路打造「生命之樹」。圖／台南市政府觀旅局提供

台南將軍區青鯤鯓扇形鹽田所在的七股鹽場，是鹽業史上最後一個鹽場，近年空拍興起，絕美景色備受矚目。市府指出，扇形鹽田為全台唯一特殊地景，爭取中央補助8300萬元活化，並結合在地藝術家楊士毅，在鹽田中軸線中點處創作「生命之樹」，中軸道路正修復中，預計6月後完工。

市府觀旅局長郭貞慧說，去年以展現濱海鹽業歷史風華、形塑扇形鹽田地景特色，向交通部爭取觀光前瞻建設經費，讓占地逾1公頃的扇鹽地景園區，保留既有生態鹽灘濕地，清整外來物種，並設生態觀察棧道、解說休憩亭、水岸平台等環境教育設施，以及停車空間、廁所等服務設施，吸引旅客近海、敬海、與海相迎。

觀旅局表示，藝術家楊士毅在鹽田中軸線中點處創作「生命之樹」，是生態教育親水藝術平台，傳達扇鹽筆直通向大海的中軸線，像是一條劈開海水的道路，面對困難卻依然堅定前行；雙面扇形也構成一道祝福之門，祝福通過的人，都能走到自己渴望地方。

觀旅局呼籲，民眾不要開車進入扇形鹽田，在南25道路兩旁有畫設停車格，請以步行方式漫遊鹽田，目前中軸線道路工程已開始施工，會架設施工圍籬，並在入口增設告示。

藝術家 濕地 空拍

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