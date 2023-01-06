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台86線說明會 台南關廟鄉親猛開砲

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影

公路總局執行「台86線向東延伸至台3線道路新闢案」、「台86線跨越台19甲線接國道三號」，昨天在台南關廟區舉辦說明會，民眾砲聲隆隆，許多人反對台86與182線共線，認為將交通事故不斷、重機繼續擾民；民代盼傾聽地方聲音，公總表示，向東延伸路段，會針對意見再修正規畫。

在關廟區公所開說明會時，民眾對於台86將做高架銜接國道三號關廟交流道，要求盡快施工，改善20多年來，台19甲、台86與關廟交流道塞車問題。

不過針對台86往東延伸規畫路線，意見非常多，台86將有一段與182線共線，地方上幾乎一致反對，質疑共線等於變成平面道路，會成交通瓶頸，打消花大錢的延伸案效益，尤其182線是許多重機族朝聖路線，事故不斷，應高架化讓汽機車分流，若為了省錢共構，將無助於改善安全，行車風險更大。

公路總局出席的代表回應，182線道路蜿蜒，規畫避開密集聚落加上地質敏感，造價過高，暫不採高架闢建道路。

公總說法在現場再度引發反彈，有建築師質疑政府花那麼多錢要改善交通效益，他不知道為什麼要這樣畫路線；前議員許又仁認為，以省錢為理由錯誤規畫，以後會花更多錢來改善錯誤；出席的立委王定宇、市議員杜素吟及郭鴻儀等民代都要求，「規畫要聽地方聲音」。

另，關廟區新光社區指責，起初路線規畫已鄰近社區，不料新內容愈來愈近近社區，有民眾質疑，路線變更是圖利特定廠商，承辦單位回應指相關路線還會修正。

公路總局表示，地方有共識的台86跨越台19甲高架工程，預計11月完成現地環境調查，顧問公司提送環境影響說明書初稿，待建設計畫核定、設計及用地取得約2年、施工約3年；向東延伸路段，會針對民眾意見修正規畫。

議員 國道

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