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春節拜拜恐湧入大批車潮 過境北港車輛可改走這2條路線
今年春節假期1月20日至29日連放10天，交通部公路總局第五區養護工程處今天表示，連假期間台3線257K~269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段，台19線70K~71K往北港朝天宮路段，都可能出現車多情形，建議民眾提前規劃替代路線，避免遇塞車潮，影響出遊好心情。
五工處說明，春節期間可能過境北港鎮的民眾，可於台19線74.8公里處改道，行駛媽祖大橋銜接文仁路、公園路及145線，避開進香車潮；另，台61線西濱快速公路可連接台78、台82及台84等快速公路，沿線也串聯許多濱海遊憩景點，鼓勵民眾返鄉或出遊多多前往。
五工處也提醒，台61線自3月1日起實施20噸以上大貨車，最高速限調降為80公里／小時，宣導期至2月28日止，湖仔內地磅站也已上線執行重車管理，請用路人留意行車狀況及安全。
五工處表示，春節連假民眾多會安排出遊走春行程，行車可預先做好規劃再上路，或可搭乘大眾運輸交通工具；有關春節疏運措施、即時路況，可至交通部公路總局網站http://www.thb.gov.tw、智慧化省道即時資訊服務網http://168.thb.gov.tw，及下載幸福公路App查詢，或撥打用路人服務專線0800-231-035。
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