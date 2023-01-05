春節拜拜恐湧入大批車潮 過境北港車輛可改走這2條路線

今年春節假期1月20日至29日連放10天，交通部公路總局第五區養護工程處今天表示，連假期間台3線257K~269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段，台19線70K~71K往北港朝天宮路段，都可能出現車多情形，建議民眾提前規劃替代路線，避免遇塞車潮，影響出遊好心情。

五工處說明，春節期間可能過境北港鎮的民眾，可於台19線74.8公里處改道，行駛媽祖大橋銜接文仁路、公園路及145線，避開進香車潮；另，台61線西濱快速公路可連接台78、台82及台84等快速公路，沿線也串聯許多濱海遊憩景點，鼓勵民眾返鄉或出遊多多前往。

五工處也提醒，台61線自3月1日起實施20噸以上大貨車，最高速限調降為80公里／小時，宣導期至2月28日止，湖仔內地磅站也已上線執行重車管理，請用路人留意行車狀況及安全。