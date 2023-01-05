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雲林社福春節不打烊 緊急生活物資「這些地方」免費領
雲林縣辦理年菜整合平台，今年結合16間企業發送1812份愛心年菜給縣內低收、中低收等6大類對象，縣長張麗善今也表示，針對春節期間有急難者，縣府提供緊急物資包與保暖物資包，需要可就近至鄉鎮市公所、警局等處領取，獲得及時協助。
張麗善、社會處長林文志今與雲萱基金會董事長黃凱稜等人，在縣府廣場參加「雲林過好年，幸福年菜好過年」活動。黃凱稜說，愛心年菜有7道菜，發送原則「不重複、不浪費、不漏接」，3年來送出4460份，今年1812份，預估5000人受惠。
張麗善說，此次千份愛心年菜將於本月21日（除夕）前3日開始發送，讓低收、中低收、弱勢、邊緣戶及單親家庭、社工追蹤戶等對象都能圍爐過好年，並且主動關懷、盤點仍需資源者，春節期間可領取免費急難物資。
「社會服務不打烊」張麗善表示，春節期間縣府提供420份緊急物資包，內含多種食品，及50份保暖物資包，有需求者可就近向鄉鎮市公所、6大警分局及65個派出所（分駐所）領取；若發現身邊有需要幫助的民眾，請熱心幫忙通報1957福利諮詢專線，或雲林縣政府1999專線給予協助。
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