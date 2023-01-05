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雲林社福春節不打烊 緊急生活物資「這些地方」免費領

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣春節期間提供緊急生活物資包，內含多種食品，依每戶家庭人數給予。記者陳苡葳／攝影
雲林縣春節期間提供緊急生活物資包，內含多種食品，依每戶家庭人數給予。記者陳苡葳／攝影

雲林縣辦理年菜整合平台，今年結合16間企業發送1812份愛心年菜給縣內低收、中低收等6大類對象，縣長張麗善今也表示，針對春節期間有急難者，縣府提供緊急物資包與保暖物資包，需要可就近至鄉鎮市公所、警局等處領取，獲得及時協助。

張麗善、社會處長林文志今與雲萱基金會董事長黃凱稜等人，在縣府廣場參加「雲林過好年，幸福年菜好過年」活動。黃凱稜說，愛心年菜有7道菜，發送原則「不重複、不浪費、不漏接」，3年來送出4460份，今年1812份，預估5000人受惠。

張麗善說，此次千份愛心年菜將於本月21日（除夕）前3日開始發送，讓低收、中低收、弱勢、邊緣戶及單親家庭、社工追蹤戶等對象都能圍爐過好年，並且主動關懷、盤點仍需資源者，春節期間可領取免費急難物資。

「社會服務不打烊」張麗善表示，春節期間縣府提供420份緊急物資包，內含多種食品，及50份保暖物資包，有需求者可就近向鄉鎮市公所、6大警分局及65個派出所（分駐所）領取；若發現身邊有需要幫助的民眾，請熱心幫忙通報1957福利諮詢專線，或雲林縣政府1999專線給予協助。

雲林縣民春節期間有緊急生活物資或保暖物資需求者，可就近至20鄉鎮市公所、6大警局或派出所（分駐所）等處領取。記者陳苡葳／攝影
雲林縣民春節期間有緊急生活物資或保暖物資需求者，可就近至20鄉鎮市公所、6大警局或派出所（分駐所）等處領取。記者陳苡葳／攝影
雲林縣春節期間提供的緊急生活物資包，今天送達20鄉鎮市公所、6大警分局及轄區派出所（分駐所）。記者陳苡葳／攝影
雲林縣春節期間提供的緊急生活物資包，今天送達20鄉鎮市公所、6大警分局及轄區派出所（分駐所）。記者陳苡葳／攝影
雲林縣春節期間備有50份保暖物資包，若發現街友有需要，可協助通報就近的公所、警局或派出所（分駐所）發放物品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣春節期間備有50份保暖物資包，若發現街友有需要，可協助通報就近的公所、警局或派出所（分駐所）發放物品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣春節期間提供緊急生活物資包，內含多種食品，依每戶家庭人數給予。記者陳苡葳／攝影
雲林縣春節期間提供緊急生活物資包，內含多種食品，依每戶家庭人數給予。記者陳苡葳／攝影
雲林縣愛心年菜整合平台今年預計發送1812份愛心年菜予有需要的家庭。記者陳苡葳／攝影
雲林縣愛心年菜整合平台今年預計發送1812份愛心年菜予有需要的家庭。記者陳苡葳／攝影

年菜 張麗善 愛心 春節

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