不滿國土計畫畫分 嘉義綠營鄉長飆國罵怒斥：中央是台灣共產黨？

嘉義縣政府經濟發展處城鄉規劃科今天下午於竹崎鄉公所舉辦嘉義縣國土功能分區圖 (草案)公聽會，近600名山區居民擠爆會場送陳情書；竹崎鄉長曾亮哲會上突暴衝狠批畫設草率，是「台灣共產黨」嗎？還同是民進黨的，嗆鄉長當到很丟臉，做到想去撞牆。

嘉義縣正進行國土區畫畫分，山區居民不滿台18線公路沿線的既有聚落被畫入國土保育地區第1類，嚴重侵害居民權益，梅山、竹崎及番路等地區近600名居民聚集在竹崎鄉公所，在公聽會上抽號碼牌依續表達心聲。

石棹社區發展協會理事長鄧雅元說，雖縣府強調以前合法都可正常使用，但就無法再變更任何開發使用，尤其是國保第1、2類，這完全不公平，全把山區居民的生存、耕作及居住權完全抹煞掉。

「我們希望安居樂業」中和村長洪銀盛說，畫成這樣嚴重影響往後整個山區觀光及農業發展，規劃單位都講水質水量保護區範圍內，一定要畫設為國保第1類，但區域內仍有規畫鄉村區，目前可耕地與農牧地雖在區內，但無具汙染源，盼排除。

曾亮哲指出，灣橋村居民有6000多人，與嘉義市緊連，但未被畫入城鄉發展區，批評畫設草率，連飆2次國駡，指中央是「台灣共產黨」嗎？還同是民進黨的，鄉長當到覺得很丟臉，做到想去撞牆。

經發處長江振瑋回應，針對國土功能分區圖公聽會在沒說清楚之前，絕對不會定案，也將進行開第2場；另鄉長所指出部分，鄉公所可以向縣府提出擴大都市計畫範圍，可以再來進行調整，這是完全可行的。

翁章梁表示，過去區域計畫法所管制的土地，大概在國土計畫法同樣被管制，確實嘉義縣山區有很多已是長久的聚落形成，實際上它還是在維持過去的管理狀態，確實有相當的不合理。