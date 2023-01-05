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北港朝天宮悲心廣行大法會 逾500公尺供品像一條「明亮巨龍」
近年疫情肆虐、災難頻傳，雲林縣北港朝天宮連續3年舉辦「悲心廣行水陸大法會」，今年第3年，迎請來自各地數百神尊參與法會，集眾神之力為台灣祈福，法會設在北港溪畔，僧團帶領信眾誦經，每天供奉長達500公尺的供品，夜空俯瞰有如一條光亮巨龍，十分壯觀，副總統賴清德預定明天參加祈福，法會預計將在周六燒王船落幕，功德圓滿。
疫情、災難不斷，全球陷於低迷，為能早日離疫，化解災難帶來和平，北港朝天宮號召數百座友宮，共同為全球蒼生祈福，經向媽祖請示後，連續3年以佛教最高祭典舉行「悲心廣行水陸大法會」，包括總統蔡英文等各級政均同赴為國人祈福。
今年大法會進入第3年，朝天宮在完成7天的雲林縣祈福遶境後，去年12月25日起展開為期14天的水陸大法會，朝天宮今年選擇在北港溪畔停車場舉行，以組合屋搭建偌大的會場，晚間沿著會場前大草原，擺設數千桌供品。
供桌延綿超過500公尺，夜間從空中俯瞰宛如一條明亮巨龍，十分壯觀，法師僧團連續14天，帶領身穿海青的信眾，日以繼夜不停誦經祝禱，朝天宮董事長蔡咏鍀也率董監事會全程參與誦禱，共同祈求庇佑災情退散、國泰民安。
法會安排焰口、金剛大士普渡好兄弟，本月7日最後1天恭送法船，副總統賴清德也預定明天抵會場，共同參與法會共為國家祈福。
蔡咏鍀表示，水陸大法會是佛教最殊勝的法會，道教而言就是作大醮，朝天宮是佛教臨濟宗樹璧和尚於清康熙33年在北港建廟，代代相傳都有住持和尚駐廟，因此特以水陸大法會冥陽兩利，為全球蒼生祈福。
大法會進入尾聲，朝天宮歡迎信眾把握機會前往膜拜祈福，法會地點：由北港鎮大同路往朝天宮方向行駛到底北港溪堤防，再越過堤防道路即可抵達。
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