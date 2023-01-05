快訊

「購物站天后」涉嫌炒股獲利3000萬 檢調兵分12路搜索

高虹安稱新竹棒球場案送檢調查辦 竹檢說話了

手刀預備！過年換新鈔時間出爐 這日開始8家金融機構可換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣取消排富條款擴大育兒補助 所有育兒家庭都能領

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院公布元旦起取消育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育補助的排富規定，取消排富條款，嘉縣轄領取育兒津貼幼兒共4700多人。圖／嘉縣府提供
行政院公布元旦起取消育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育補助的排富規定，取消排富條款，嘉縣轄領取育兒津貼幼兒共4700多人。圖／嘉縣府提供

行政院公布元旦起取消育有未滿2歲兒童育兒津貼托育補助的排富規定，嘉義縣府社會局長張翠瑤說，取消排富條款，縣轄領取育兒津貼幼兒共4700多人，提醒育有2歲以下幼兒家庭，先前若曾申請育兒津貼或托育補助被核定不予補助家庭，請務必向幼兒戶籍地村里辦公所或各鄉（鎮、市）公所重新提出育兒津貼申請。

張翠瑤說，中央考量到以所得稅來排富，可能對部分家庭不公平，中央去年10月27日通過調整政策，讓所有家中育有2歲以下幼兒家庭均能享有育兒福利，元旦生效。在推行「0至6歲國家一起養」政策下，為提供家長育兒支持，去年8月起育兒津貼加碼每月由3500元起調整為至少補助5000元起（第2名子女補助6000元，第3名以上子女7000元）。

托育補助也同步加碼為每月補助至少7000元起，調整為至少補助8500元起（第2名子女補助9500元、第3名子女補助1萬500元），今年再加碼，擴大所有育有未滿2歲幼兒家庭均能享有此項津貼。

張翠瑤表示，家中3歲以下幼兒由「公共化」或「準公共」收托照顧，請向送托機構或嘉縣居家托育服務中心，提出托育補助申請，以免影響自己權益；申請補助如有相關問題詢問，可洽各鄉鎮市公所，或電洽詢社會局（05）3620900轉5115、5117及5121兒少福利及保護科。

行政院公布元旦起取消育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育補助的排富規定，取消排富條款，嘉縣轄領取育兒津貼幼兒共4700多人。圖／嘉縣府提供
行政院公布元旦起取消育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育補助的排富規定，取消排富條款，嘉縣轄領取育兒津貼幼兒共4700多人。圖／嘉縣府提供

托育 育兒津貼 元旦

延伸閱讀

嘉縣增10輛復康公車 服務長者與身障者

嘉縣年菜伴手禮多樣化 產銷履歷符合消費者需求

嘉縣茶山保安林以鄒族語命名 延續傳統認同

嘉縣溪口母子陳屍自宅 鄉公所助家屬請領意外險

相關新聞

林聰明沙鍋魚頭愈到過年愈難買 停接訂單增多元食品通路

嘉義市文化路夜市排隊知名老店林聰明沙鍋魚頭，聞名國內外，幾乎每個到嘉義遊客都會到此品嘗這道小吃美味，寒流一波波，熱呼呼的...

北港朝天宮悲心廣行大法會 逾500公尺供品像一條「明亮巨龍」

近年疫情肆虐、災難頻傳，雲林縣北港朝天宮連續3年舉辦「悲心廣行水陸大法會」，今年第3年，迎請來自各地數百神尊參與法會，集...

雲林媽祖醫院送春聯…醫生揮毫「比操手術刀更沉重」 字體醜卻搶手

雲林縣中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）迎新新春，今天邀請北港多位書法家現場揮毫送春聯，為醫院添喜氣，同時公布新春假期...

不滿國土計畫畫分 嘉義綠營鄉長飆國罵怒斥：中央是台灣共產黨？

嘉義縣政府經濟發展處城鄉規劃科今天下午於竹崎鄉公所舉辦嘉義縣國土功能分區圖 (草案)公聽會，近600名山區居民擠爆會場送...

嘉縣取消排富條款擴大育兒補助 所有育兒家庭都能領

行政院公布元旦起取消育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育補助的排富規定，嘉義縣府社會局長張翠瑤說，取消排富條款，縣轄領取育兒津...

嘉義縣推動「觀議課數位化」突破時空限制 不一樣課堂風景

嘉義縣政府為兼顧防疫需求與專業成長，推動「觀議課數位化」，上午在布袋國中舉辦以「閱讀理解策略」為主軸的全縣公開課研習，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。