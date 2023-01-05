嘉縣取消排富條款擴大育兒補助 所有育兒家庭都能領

行政院公布元旦起取消育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育補助的排富規定，嘉義縣府社會局長張翠瑤說，取消排富條款，縣轄領取育兒津貼幼兒共4700多人，提醒育有2歲以下幼兒家庭，先前若曾申請育兒津貼或托育補助被核定不予補助家庭，請務必向幼兒戶籍地村里辦公所或各鄉（鎮、市）公所重新提出育兒津貼申請。

張翠瑤說，中央考量到以所得稅來排富，可能對部分家庭不公平，中央去年10月27日通過調整政策，讓所有家中育有2歲以下幼兒家庭均能享有育兒福利，元旦生效。在推行「0至6歲國家一起養」政策下，為提供家長育兒支持，去年8月起育兒津貼加碼每月由3500元起調整為至少補助5000元起（第2名子女補助6000元，第3名以上子女7000元）。

托育補助也同步加碼為每月補助至少7000元起，調整為至少補助8500元起（第2名子女補助9500元、第3名子女補助1萬500元），今年再加碼，擴大所有育有未滿2歲幼兒家庭均能享有此項津貼。