雲林媽祖醫院送春聯…醫生揮毫「比操手術刀更沉重」 字體醜卻搶手

雲林縣中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）迎新新春，今天邀請北港多位書法家現場揮毫送春聯，為醫院添喜氣，同時公布新春假期門診時間，醫院提醒過年休診期間，慢性病患別忘事先備妥藥品，遇有不適趕緊就醫。

媽祖醫院今天邀請吳仁懋、李明哲、施美燕、吳育如及北港高中老師楊舜名等在地書法家現場揮毫，分送喜氣吉祥的春聯以及一元復始福氣卡，現場充滿新年歡樂氣氛。

院長吳錫金、副院長馮逸卿等多位醫師，也暫時放下手術刀，一起拿起毛筆揮毫，雖然運筆不如拿手術刀，但每位醫師都很認真寫，使出渾身解數，有醫師笑說，國中畢業就不曾拿過毛筆，舉筆維艱比操手術刀更沉重。「字體美醜沒關係，心意卡重要」醫生的筆墨仍有不少人搶著要。

院長吳錫金帶領大家揮別2022年、迎接2023年，他說，醫院是地區醫療健康守護者，回顧過去1年，在醫院團隊齊心努力下，開創包括成立高壓氧中心等諸多醫療提升，同時也妙手回春帶給許多民眾健康。