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台南老饕養成記 數位導讀古都美食風華

中央社／ 台南5日電

台南美食文化向來知名，台南市府今天宣布編撰發行「台南老饕養成記」電子書，以符合數位時代閱讀習性的設計方式，呈現台南從早到晚、多彩多姿的美食風情與生活美學。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，「台南老饕養成記」電子書分為6個章節，分別介紹總舖師辦桌菜、台南小吃天堂、台菜文化、個性派下午茶、深夜食堂與水果之鄉。

這本電子書並非著重於羅列人氣名店，而是呈現美食如何在台南作為一種具有態度和品味、融入日常的生活美學。

以台南小吃天堂為例，細數鹹糜、肉粿、意麵、牛肉湯等諸般美味在台南發展源起，及當前百家爭鳴般的熱鬧景象；另也詳述總舖師與台菜名館世代傳承的堅持所在、手路菜背後的奧秘等諸多動人故事。

台南不僅擁有多不勝數的傳統美味，處處也可見到融入異國風情的咖啡館、酒吧等，吸引不同世代訪客，感受以美食為主題的台南潮流之旅，從特色甜點到餐酒饗宴，在古都浪漫、建築雅趣中找到屬於自己的美味空間。

觀光旅遊局長郭貞慧說，台南有太多值得分享的美味，「台南老饕養成記」電子書透過企劃取材、深入採訪，展現台南美食之旅的迷人之處，建立獨屬於自己、從早到晚不間斷的美食名單與行腳記憶。

觀旅局人員表示，「台南老饕養成記」是響應時代潮流的影音專輯，綜合文字報導、動態元素、平面攝影、視覺設計等，民眾可透過點擊台南旅遊網連結於電腦、手機等多種介面，享受台南美食數位閱讀的樂趣。

台南 電子書

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