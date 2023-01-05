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林聰明沙鍋魚頭愈到過年愈難買 停接訂單增多元食品通路

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林聰明沙鍋魚頭第三代負責人、執行長林佳慧，昨天到嘉縣府參加嘉義優鮮產品行銷。記者魯永明／攝影
林聰明沙鍋魚頭第三代負責人、執行長林佳慧，昨天到嘉縣府參加嘉義優鮮產品行銷。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路夜市排隊知名老店林聰明沙鍋魚頭，聞名國內外，幾乎每個到嘉義遊客都會到此品嘗這道小吃美味，寒流一波波，熱呼呼的沙鍋魚頭熱賣，且愈到過年愈難買，員工每天加班應付大量訂單，由於林聰明未採加盟制，也未授權代理經銷，停接訂單。

林聰明沙鍋魚頭去年在台南三井OUTLET開第一家直營店，生意和嘉義總店一樣，成為排隊熱銷店，第三代負責人、執行長林佳慧帶領創新轉型，推出聰明沙茶醬等多元食品，可以在統一超商、愛買、電商網路買到。

林佳慧昨天到嘉縣府參加嘉義優鮮產品行銷，她說，今年春節前1個月訂單就滿了，比去年成長逾2成，不再接單，疫情改變消費習慣，網路下單代替跑馬路，因應消費習慣改變，除實體店面，增加多元「聰明」品牌食品通路，讓消費者方便購買，林聰明沙鍋魚頭店今年春節比照傳統，只休除夕、大年初一，除二開始營業。

「我沒有採加盟制，也未授權經銷商！」林聰明說，沙鍋魚頭傳承三代，用他姓名命名的「林聰明沙鍋魚頭」登記商標註冊，有商標權，「為何不採加盟制？」林聰明說，他的沙鍋魚頭要吸引顧客來嘉市才吃得到，行銷嘉義在地的美，以及風土人情觀光景點。

林聰明沙鍋魚頭躍上國際Netflix「世界小吃」節目，逾一甲子的林聰明沙鍋魚頭，搭配白菜、黑木耳、豆腐、豆皮等食材一起烹煮，傳承三代，林聰明沙鍋魚頭不只民眾愛吃，政商名流、大陸客也愛，包括前總統陳水扁、馬英九蔡英文總統都愛吃這味。

林聰明沙鍋魚頭第三代負責人、執行長林佳慧，昨天到嘉縣府參加嘉義優鮮產品行銷。記者魯永明／攝影
林聰明沙鍋魚頭第三代負責人、執行長林佳慧，昨天到嘉縣府參加嘉義優鮮產品行銷。記者魯永明／攝影

嘉義 馬英九 蔡英文 電商 春節

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