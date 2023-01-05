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達德能源力挺雲林農民 認購茂谷柑送弱勢溫馨又喜氣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
達德能源公司用行動力挺雲林農民，率先認購大批茂谷柑捐贈給雲林家扶中心的受扶家庭好過年，溫馨又喜氣。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司用行動力挺雲林農民，率先認購大批茂谷柑捐贈給雲林家扶中心的受扶家庭好過年，溫馨又喜氣。記者蔡維斌／攝影

今年因農曆年提早，雲林農民憂心辛苦種植的茂谷柑產銷期縮短影響銷售，陸域風電及太陽光電開發商達德能源公司用行動力挺農民，今天率先認購300箱茂谷柑，捐贈給雲林家扶中心轉送給弱勢家庭好過年，溫馨又討喜。

外型鮮紅亮麗的茂谷柑，果肉香甜多汁，有「橘美人」的美稱，每年1至2月農曆過年期間是收成季節，圓滾滾外型加上金黃顏色象徵一家團圓吉祥如意的意涵，是新春送禮首選。

今天達德率先認購大批茂谷柑挺農民，並由達德總經理曾葳葳捐贈給家扶，由雲林家扶中心主任廖志文代表接受，將轉贈給受扶家庭及雲林課後照護「守護家庭小衛星計畫」的小朋友，雲林縣府農業處長魏聖德代表感謝。

魏勝德指出，雲林斗六、古坑和斗南是茂谷柑主產地，農民用心呵護加上天氣之惠，孕育出高品質的茂谷柑，因今年春節來得早，幸好最近接連寒流，茂谷柑由綠轉為橘紅開始採收，感謝達德的用心並籲請年節送禮想吃美味茂谷柑的民眾，歡迎提早訂購。

達德總經理曾葳葳表示，達德能源做為雲林綠能開發商，感受縣府對弱勢照護的用心，因此在第一時間也表達協助在地農民解決產銷問題，藉由大吉大利的茂谷柑，將愛心傳遞到弱勢家庭和兒少，帶給他們年節好福氣。

曾葳葳指出，目前達德營運及興建中的風場達70MW，所產潔淨能源可提供近4萬戶家庭用電，對穩定區域供電助益良多，身為在地開發商，更希望雲林居民和產業都能好上加好，達德願做大家的「好厝邊」一起過好年。

雲林 農民 家扶中心

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