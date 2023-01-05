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財神燈點爆！1萬6燈排到後年 2萬元燈300多人擲筊搶
接近農曆新年點燈人氣旺，國定古蹟嘉義城隍廟1萬6888元的「一路發發發燈」早被預訂到4年後，8899元的「金玉滿堂燈」也已點了3成；嘉義文財殿2萬元和2萬2000元的「駕前財神總燈首」、「光明總燈首」各僅2盞，超過300人登記要點，明天用擲筊定勝負。廟方說，今年點燈人氣確實較高。
嘉義城隍廟的人員認為，人民生活困難時，向廟方尋求心靈寄託會增加，今年點燈的人氣上漲，恐怕反映社會的情況，即使疫情管制逐漸解封，實際上景氣、經濟還未好轉。
嘉義城隍廟1萬6888元的「一路發發發燈」僅有6盞，目前到2027年都有人預定，且明年已滿、後年剩1盞、大後年剩2盞；8899元「金玉滿堂燈」有36盞，至今已點了12盞；廟方表示，踴躍程度更勝去年。
嘉義文財殿2萬元「駕前財神總燈首」、2萬2000元的「光明總燈首」，都僅2盞，每年採擲筊決定，去年約120人競逐，但今年卻超過300人登記，多了超過1倍，明天廟方舉辦擲筊；3600元「天官首燈」共46盞，也是要擲兩個聖筊才能點，但日前一開放，當天1個小時就全數點完。
嘉義文財殿另有2000元「駕前財神首燈」，共520盞，同樣需要擲2個聖筊才能點，往年都農曆年間才湧入點燈人潮，截至今天只剩10幾盞，廟方預估農曆年前就會全數點完，速度相當驚人。
嘉義文財殿人員指出，今年點燈的速度，讓廟內都感到意外，可能和景氣沒有明顯回升有關。
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