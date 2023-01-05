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選舉買票價值連城？ 民進黨雲林主委諷：有買有高票

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部主委林金忠（中）今與台西鄉長候選人連佩玲（右）、律師李文潔（左）召開「鈔票換選票？侵蝕民主政治基石」記者會。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣黨部主委林金忠（中）今與台西鄉長候選人連佩玲（右）、律師李文潔（左）召開「鈔票換選票？侵蝕民主政治基石」記者會。記者陳苡葳／攝影

雲林縣已至少26件當選無效案件在法院訴訟，民進黨雲林縣黨部今天召開「鈔票換選票？侵蝕民主政治基石」記者會，抨擊因買票而高票當選者，落選人張勝智、連佩玲獲290名支持者集資，聘請律師提起民事當選無效之訴，表達全力協助司法調查決心，捍衛社會公平正義。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，2022地方公職人員選舉證實買票有效，且是「買愈多，愈高票當選」，北港鎮長候選人張勝智、台西鄉長落選人連佩玲在北港、台西2鄉鎮290名熱心民眾募款集資58萬元下，聘請律師李文潔對新任鄉長、鎮長提起當選無效之訴，黨部今天申明全力支持，主張涉及涉賄者當選無效。

林金忠指出，時代進步，買票手法也進階，五合一選舉，鄉鎮長候選人為何會目無法紀買票，因會夾帶其他候選人「搭便車」使之當選，因此就算最後判當選無效定讞，「買一票真正價值連城」還是有人會以身試法。

林金忠、連佩玲等人今建議修法，因賄選被判當選無效定讞的鄉鎮長當選人，需負擔補選所有費用，並且負擔其他人所提起當選無效訴訟費用，付出相對代價。

李文潔表示，雲林地方法院目前有26件當選無效訴訟中，當選人本人若涉賄選，當選無效機率將提高，此次候選人提起當選無效之訴，除不為個人選舉利益，也帶有社會公義色彩，並監督訴訟程序公平正義，追求選舉公平，端正選風。

當選無效 雲林

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