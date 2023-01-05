全台唯一！台南青鯤鯓扇型鹽田 8300萬打造濱海夢幻亮點

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田所在的七股鹽場，是台灣所設的六大鹽場中最大者，也是鹽業史上最後一個鹽場，近年來因空拍興起絕美景色而備受矚目，市府觀旅局表示，扇形鹽田是全台唯一的特殊地景，也是重要的國家級濕地範圍內，經統籌旅遊軸帶及觀光亮點規劃，斥資8300萬元陸續進行扇形鹽田自然地景活化作業，依濕地保育利用計畫明智利用，發展濱海生態旅遊及自然環境教育基地。

觀旅局長郭貞慧表示，去年以展現濱海鹽業歷史風華及形塑扇形鹽田地景特色，向交通部觀光局爭取觀光前瞻建設經費，在扇眼處打造出濱海新亮點，佔地逾1公頃的扇鹽地景園區，保留既有生態鹽灘濕地清整危害棲地外來物種，並設置生態觀察棧道、解說休憩亭與水岸平台等環境教育設施，及停車空間與廁所等旅遊服務設施，使民眾瞭解扇形鹽田的歷史風華，吸引遊客近海、敬海、與海相迎，喚醒人與製鹽及人與海洋的連結。

結合台南在地藝術家楊士毅，在鹽田中軸線中點處創作「生命之樹」，是一個呈現扇鹽之美及鹽地精神結合的生態教育親水藝術平台，傳達扇鹽筆直通向大海的中軸線，像是一條劈開海水的道路，面對困難卻依然堅定前行，呼應著鹽分地帶人們的生命精神，而雙面扇形也構成一道祝福之門，祝福每個通過這裡的人，不論心中方向在何處，都能走到自己渴望的地方，修復已經崩壞的扇骨中軸線道路，串連地景園區與生命之樹，結合成一條可以朝光前行，向海致敬的朝聖之路，讓大家在步行之中沈澱自己，清晰方向，堅定前行。

觀旅局說，另鹽工宿舍（歷史建築七股鹽場減資建物群），目前由文化局鹽業文化景觀普查進行中，俟後續調查結果再辦理再利用工作；青鯤鯓社區觀光動線環境也將進行周邊環境整理，將觀光人潮效益延伸至青鯤鯓社區與青山漁港，一連串扇形鹽田活化計畫，已在將軍區投入8300萬元陸續進行施工當中，整體工程會在2023年6月後完成。未來在鹽豐橋右側台南海淡廠建置也持續推動，會串聯周邊景點，提供更多旅遊服務與眺望休憩空間。

觀旅局表示，扇形鹽田為國家級重要濕地之一部分，為共同維護濕地自然環境完整，呼籲民眾不要開車進入濕地避免驚擾生態，在南25道路兩旁畫設停車格，請民眾以步行的方式漫遊扇形鹽田。