藉銷售做公益 台中企業、購物中心為弱勢盡一分心

春節將屆，企業界紛藉著產品銷售，希望為公益團體帶來收益。台中市臻品植萃公司為了慶祝花草茶和手工皂產品連四年獲得米其林iTQi大獎肯定，春節時銷售的兩款產品組合，每件營收的10%都以購買者名字實際捐款給樂作公益基金會，以照顧身障者和獨居老人。另外，大魯閣新時代購物中心也與兒福聯盟合作發起「募集愛心年菜」活動，都歡迎大家共襄盛舉。

臻品植萃公司由中西醫師陳勇利創辦，今年中秋節時曾與台中市政府工商發展投資策進會合作十大伴手禮的公益活動，把銷售額的10%捐作公益，春節時亦推出公益銷售。但該公司的捐贈作法特別，它不是把營收的捐款一整筆捐，而是以購買者的名義單筆捐獻，既昭公信，也方便購買者申報節稅。

陳勇利說，自創辦公司以來，每年春節就配合公益銷售，目的是為社會盡一分心力。這次的兩款產品分別是煎餅養生茶禮盒和養生茶四喜禮盒，其內的花草茶產品分別都受到iTQi的肯定，品質有保障。

另外，大魯閣新時代購物中心也與兒福聯盟合作發起暖心公益「募集愛心年菜」活動，只要民眾捐贈250元加菜金，購物中心就額外贈送商場會員點數250點，期盼大家共同愛心響應。

大魯閣新時代購物中心即時起至31日，也特別與國家第三級古蹟「樂成宮」媽祖廟合作，送出1千份限量版招財錢母；會員消費滿999元即可兌換，招來一整年的好財運，還可享天天回館過卡免費抽機票，實現暢遊日本東京的出國夢。