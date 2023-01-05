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梅山女兒王瓊玲 新書「春閨夢」今義賣助敏道家園

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正大學中文系所教授王瓊玲，書寫823遺孀的史詩型鉅著「春閨夢-那些被留下來的女人」，今日於敏道家園舉行新書分享義賣會，所得版稅全數捐贈敏道。記者呂慧瑜／攝影
中正大學中文系所教授王瓊玲，書寫823遺孀的史詩型鉅著「春閨夢-那些被留下來的女人」，今日於敏道家園舉行新書分享義賣會，所得版稅全數捐贈敏道。記者呂慧瑜／攝影

長期關注823台海戰役議題的小說戲曲名作家、嘉義縣中正大學中文系所教授王瓊玲，書寫823遺孀的史詩型鉅著「春閨夢-那些被留下來的女人」，今日上午於敏道家園舉行新書分享會，義賣所得及版稅全數捐贈敏道家園購置生活醫療輔具的經費。

王瓊玲說，敏道真的是「家園」。它的每一磚每一瓦，都是要為這些不只慢飛慢行；甚至永遠不能坐起身、站起腳的孩子們，遮擋命運的風雨，迎來燦爛的陽光。她選擇用寫作來支持孩子們「我也不是暢銷百萬冊的名作家，但是，孩子們的笑容，給了我力量。」

身兼教職與作家身分的中正大學中文系所教授王瓊玲，日前推出「春閨夢-那些被留下來的女人」小說，內容描繪823台海戰役陣亡烈士遺孀們淒美的愛情，與堅毅對抗命運的生命力，透過王教授細膩的文筆，讓人們重新了解他們被埋沒在歷史塵埃中的血淚人生，也對戰爭有了更深的省思。

新書分享會上，嘉義縣大鄉國小「玩偶E族」偶戲團師生，特別將「春閨夢」小說中的阿嬤與小猴兒橋段改編成懸絲偶劇，演繹小猴兒的年少天真與阿嬤面對生命困難的堅毅以及兩人的令人動容祖孫情，獲熱烈掌聲。

敏道家園院長涂淑錦表示，感謝教授王瓊玲的幫忙，讓敏道家園可以添購輪椅律動機及電動拍痰背心等生活醫療輔具，降低工作人員的職業傷害，讓照護更有效率，也能讓身心障礙朋友享有更完善的服務。

敏道家園指出，今天現場準備70本春閨夢新書，捐款500元可獲贈教授王瓊玲「春閨夢」小說一本，無法到場也想參與捐款贈書的朋友，請撥打天主教敏道家園愛心專線：05-3628895洽詢，本次新書義賣所得款項，將全數作為敏道家園購置生活醫療輔具設備經費。

中正大學中文系所教授王瓊玲，書寫823遺孀的史詩型鉅著「春閨夢-那些被留下來的女人」，今日於敏道家園舉行新書分享義賣會，所得版稅全數捐贈敏道。記者呂慧瑜／攝影
中正大學中文系所教授王瓊玲，書寫823遺孀的史詩型鉅著「春閨夢-那些被留下來的女人」，今日於敏道家園舉行新書分享義賣會，所得版稅全數捐贈敏道。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大鄉國小「玩偶E族」偶戲團師生，於今分享義賣會上特別將「春閨夢」小說中的阿嬤與小猴兒橋段改編成懸絲偶劇演處，獲讚賞。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大鄉國小「玩偶E族」偶戲團師生，於今分享義賣會上特別將「春閨夢」小說中的阿嬤與小猴兒橋段改編成懸絲偶劇演處，獲讚賞。記者呂慧瑜／攝影
中正大學中文系所教授王瓊玲，書寫823遺孀的史詩型鉅著「春閨夢-那些被留下來的女人」，今日於敏道家園舉行新書分享義賣會，所得版稅全數捐贈敏道。記者呂慧瑜／攝影
中正大學中文系所教授王瓊玲，書寫823遺孀的史詩型鉅著「春閨夢-那些被留下來的女人」，今日於敏道家園舉行新書分享義賣會，所得版稅全數捐贈敏道。記者呂慧瑜／攝影

義賣 阿嬤 捐款

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