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影／春節前送身障朋友賀禮 嘉義縣府新購10輛復康公車啟航

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣面積廣闊，人口老化、身障人士多，縣公車處為便利老人、身障朋友外出，購置10輛全新「復康公車」，配置自動升降平台，車上2個輪椅特別座位，縣長翁章梁上午與來賓共同在縣府廣場，舉行啟航儀式，翁章梁推著坐輪椅的身障朋友體驗，身障朋友開心說，「謝謝縣長！」

嘉義縣財政困難，為照顧身障朋友及老人，爭取公路總局補助1590萬元，加上縣庫自籌款合計5379萬元，購置10輛全新復康公車，車上共計40個座位，其中有2個輪椅特別座位，全部37輛無障礙公車，按照嘉縣市原有公車路線行駛服務。

「以後出門採買、找朋友、就醫、旅遊更方便了！」嘉義縣脊髓損傷協會常務理事李憲雄，在翁章梁服務下率先體驗，神情愉悅地感謝五星縣長，春節前送給身障朋友復康公車。

啟航典禮先由鹿草鄉農會幸福家政舞蹈班，與資優生幼兒園等表演，翁章梁與公路總局代表、公車處長楊志雄、立委陳明文夫人廖素惠及多位議員等貴賓，共同為彩繪復康公車揭幕，頒獎牌給公車處10位優良駕駛，表彰對公車處貢獻。

翁章梁說，公車處負有大眾公共運輸任務，經營不計盈虧，為照顧身障朋友及老人，購置10輛全新復康公車，期勉公車處注重行車安全，提升服務品質，希望嶄新公車加入營運，帶給縣民與遊客舒適乘車體驗。

楊志雄說，公車彩繪圖案以「無人機與航太產業園區」為主題，勾勒嘉義願景，將縣府施政願景繪製公車，提醒縣府團隊努力，10輛彩繪復康公車，將配置各路線，提供民眾觀光、購物、就醫、就學等全方位無障礙搭乘空間。

嘉義縣公車處購置10輛全新「復康公車」，縣長翁章梁上午與來賓共同在縣府廣場，舉行啟航儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處購置10輛全新「復康公車」，縣長翁章梁上午與來賓共同在縣府廣場，舉行啟航儀式。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁頒獎牌給公車處10位優良駕駛，表彰對公車處貢獻。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁頒獎牌給公車處10位優良駕駛，表彰對公車處貢獻。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁推著坐輪椅的身障朋友體驗復康公車。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁推著坐輪椅的身障朋友體驗復康公車。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁推著坐輪椅的身障朋友體驗復康公車，與來賓合影。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁推著坐輪椅的身障朋友體驗復康公車，與來賓合影。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處購置10輛全新「復康公車」。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處購置10輛全新「復康公車」。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁推著坐輪椅的身障朋友體驗復康公車。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁推著坐輪椅的身障朋友體驗復康公車。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處購置10輛全新「復康公車」，縣長翁章梁上午與來賓共同在縣府廣場，舉行啟航儀式。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處購置10輛全新「復康公車」，縣長翁章梁上午與來賓共同在縣府廣場，舉行啟航儀式。記者魯永明／攝影

公車 身障 翁章梁

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