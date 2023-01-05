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新亮點！東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園 春節前開放

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園，春節前開放。圖／嘉縣府提供
東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園，春節前開放。圖／嘉縣府提供

嘉義縣文化觀光局辦理東石漁人碼頭設施修繕工程，改善戲水區域、臨海步道等設施，其中戲水區為新亮點，以海水、沙灘，融合船、棕梠樹等意象，打造總計8款36支噴水設施，增加戲水區的趣味性及可看性，春節前開放，成為海景遊樂園。

縣府興建的沿海景點東石鄉漁人碼頭，文化觀光局2017年以ROT招標，緻圓公司取得20年經營權，但才經營近3年，文觀局以緻圓違約解約，收回管理，因園區部分設施老舊損壞，縣府先籌800萬元修繕，再爭取觀光局補助6000萬元，去年發包改善戲水區域、臨海步道等設施。

園區有「鱗光大道」，「鯨魚池」、「白沙灘」、「戲水區」、「蚵殼屋」、「嘗鮮廊道」等特色場域，整修後入口鱗光大道增設友善通道，方便身心障礙輔具車輛、嬰兒車行走，停車場重新整修，其中整治難度高的「鯨魚池」列入下階段工程，冬季戲水設施暫不開放，

文觀局長許有仁說，東石漁人碼頭整修已竣工，正辦理驗收程序，將於農曆年前開放，歡迎大家來東石吃海鮮看夕陽，春節來走春，漁人碼頭歷經10餘年，很多設施老舊極需汰換更新，東石為雲嘉南濱海風景區中心，近年持續爭取中央改善，就是要讓遊客有安心、舒服且趣味環境，來東石不是只有美味的蚵仔而已。

許有仁表示，嘉義縣也有一處不輸新北貢寮，不輸屏東墾丁，好吃又好玩的東石漁人碼頭，讓返家民眾及各地遊客，了解從阿里山、故宮到東石，山、海、平原，處處都有好吃又好玩的地方。

東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園，春節前開放。圖／嘉縣府提供
東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園，春節前開放。圖／嘉縣府提供
東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園，春節前開放。圖／嘉縣府提供
東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園，春節前開放。圖／嘉縣府提供
東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園，春節前開放。圖／嘉縣府提供
東石漁人碼頭重新整修成海景遊樂園，春節前開放。圖／嘉縣府提供

漁人碼頭 東石 觀光局

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