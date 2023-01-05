春節前還有11場 雲林書畫名家揮毫 春聯、字畫免費送

迎接新年，雲林縣政府在13處地方文化館舉辦「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動，邀請60多位書畫名家進駐各館揮毫，至本月15日期間，民眾可前往索取免費的年字或年畫，布置家居。

「傳藝雲林」迎春揮毫活動已舉辦3年，受到許多縣民回響，文化觀光處今年擴大舉辦，除邀請縣內書法學會、陶藝協會、青溪新文藝學會、美術協會等11支藝文團體，逾60位知名書畫家揮毫，也整合13處地方文化場館接力辦理，讓民眾近距離感受傳統藝術創作之美，也能帶回名家的春聯、字畫張貼住居。