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春節前還有11場 雲林書畫名家揮毫 春聯、字畫免費送

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動在13處地方文化館舉辦，至本月15日，民眾可索取免費年字或年畫。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動在13處地方文化館舉辦，至本月15日，民眾可索取免費年字或年畫。記者陳苡葳／攝影

迎接新年，雲林縣政府在13處地方文化館舉辦「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動，邀請60多位書畫名家進駐各館揮毫，至本月15日期間，民眾可前往索取免費的年字或年畫，布置家居。

「傳藝雲林」迎春揮毫活動已舉辦3年，受到許多縣民回響，文化觀光處今年擴大舉辦，除邀請縣內書法學會、陶藝協會、青溪新文藝學會、美術協會等11支藝文團體，逾60位知名書畫家揮毫，也整合13處地方文化場館接力辦理，讓民眾近距離感受傳統藝術創作之美，也能帶回名家的春聯、字畫張貼住居。

文觀處表示，山海區都有場次，本月7日在二崙故事屋、北港文化中心，8日在斗南舊分局辦公廳舍、虎尾雲林布袋戲館、台西海口故事屋及斗六文化觀光處展覽館，12日於崙背詔安客家文化館，14日西螺延平老街文化館，15日於斗六行啟記念館、水林黃金蝙蝠生態館及古坑鄉東和陳宅；詳細資訊可至雲林縣政府文化觀光處官網https://content.yunlin.gov.tw/查詢。

雲林縣「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動在13處地方文化館舉辦，民眾可免費索取年字、年畫。圖／雲林縣文化觀光處提供
雲林縣「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動在13處地方文化館舉辦，民眾可免費索取年字、年畫。圖／雲林縣文化觀光處提供
雲林縣「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動在13處地方文化館舉辦，民眾可免費索取年字、年畫。圖／雲林縣文化觀光處提供
雲林縣「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動在13處地方文化館舉辦，民眾可免費索取年字、年畫。圖／雲林縣文化觀光處提供

雲林 斗六 春聯

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