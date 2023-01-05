春節前還有11場 雲林書畫名家揮毫 春聯、字畫免費送
迎接新年，雲林縣政府在13處地方文化館舉辦「傳藝雲林」迎春揮毫送春聯活動，邀請60多位書畫名家進駐各館揮毫，至本月15日期間，民眾可前往索取免費的年字或年畫，布置家居。
「傳藝雲林」迎春揮毫活動已舉辦3年，受到許多縣民回響，文化觀光處今年擴大舉辦，除邀請縣內書法學會、陶藝協會、青溪新文藝學會、美術協會等11支藝文團體，逾60位知名書畫家揮毫，也整合13處地方文化場館接力辦理，讓民眾近距離感受傳統藝術創作之美，也能帶回名家的春聯、字畫張貼住居。
文觀處表示，山海區都有場次，本月7日在二崙故事屋、北港文化中心，8日在斗南舊分局辦公廳舍、虎尾雲林布袋戲館、台西海口故事屋及斗六文化觀光處展覽館，12日於崙背詔安客家文化館，14日西螺延平老街文化館，15日於斗六行啟記念館、水林黃金蝙蝠生態館及古坑鄉東和陳宅；詳細資訊可至雲林縣政府文化觀光處官網https://content.yunlin.gov.tw/查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言