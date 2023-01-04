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嘉市生活風格雜誌「+1+1+1」創刊號發行 這3人來領路

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府打造雜誌「+1+1+1」，試刊號主題為體驗嘉義的29種方式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府打造雜誌「+1+1+1」，試刊號主題為體驗嘉義的29種方式。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府去年執行地方創生相關計畫，分為宗教民俗、飲食咖啡、文學書寫，打造成雜誌「+1+1+1」，創刊號找來在地團體「諸羅設計塾」成員呂武隆、咖啡廳「國王蝴蝶咖啡」主理人吳連銘、獨立書店「島呼冊店」主理人林詩涵當領路人，傳達嘉市生活風格，今天宣布發行。

市府智慧科技處表示，「+1+1+1」委由創意團隊「平凡製作」主責內容企畫，首刊以「體驗嘉義的 29種方式」為題，從常民生活的視角出發，帶領更多人深度探索嘉義街弄，體會小城新舊並存的獨有魅力。

智科處指出，創刊號封面英文字體採用「嘉市體」，邀攝影師連思博EGG操刀封面攝影及內頁攝影圖輯，以帶有街頭感的影像風格，捕捉嘉義從容自適的迷人況味，在隨性中不失溫暖的設計風格呈現下，傳遞小城觸動人心的城市風景及超乎過往大眾既定想像的生活感，令人讚嘆「原來嘉義是這樣一座城市」。

內頁中，「諸羅設計塾」核心主創成員呂武隆及陳儀綺、「國王蝴蝶咖啡」主理人吳連銘、「島呼冊店」主理人林詩涵，3組嘉義地方代表人物分別以民俗、飲食、在地書寫為途徑，帶領走進嘉義密度極高的廟宇中、細品巷仔內美食、漫步在有歷史痕跡的嘉義公園裡。

試刊號也邀請新銳插畫家 Dofa Li 操刀，畫出嘉義代表性場域可能的應用方式，例如百年嘉義東市場變成劇場舞台、獨立咖啡廳變成解謎遊戲的關卡，或讓書店變成烘焙坊；「小事製作」藝術總監楊乃璇、Fika Fika Cafe主理人陳志煌，從異地視角分享他們印象深刻的小城風土，人氣作家李屏瑤及詩人任明信兩名嘉義駐城作家，以各自在嘉義駐城的記憶為靈感，捕捉嘉義獨有的氛圍與氣韻。

「+1+1+1」即日起在全台逾百處藝文場館、獨立咖啡廳，可限量索取或試閱，若創刊號回響不錯，市府研議年底再發第2期，未來用年刊的形式。詳細資訊可見「嘉義市政府智慧科技處」、「平凡嘉義」臉書專頁，與有事青年實驗室IG公告。

嘉義市政府打造雜誌「+1+1+1」，試刊號主題為體驗嘉義的29種方式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府打造雜誌「+1+1+1」，試刊號主題為體驗嘉義的29種方式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府打造雜誌「+1+1+1」，試刊號主題為體驗嘉義的29種方式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府打造雜誌「+1+1+1」，試刊號主題為體驗嘉義的29種方式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府打造雜誌「+1+1+1」，試刊號主題為體驗嘉義的29種方式。圖／嘉義市政府提供
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