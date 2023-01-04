南市觀光熱區停車費爭議 市府公告128處每小時超過50元

台南市法制處目前調查結果發現有128處民營停車場假日收費達每小時50元以上，其中又有22處每小時收費竟高達100元，且於假日停車按時收費未設有收費上限。這些民營停車場大多位於本市中西區、安平區及東區等熱門觀光景點，民眾假日到這些觀光熱區停車時，提醒宜留意停車地點。

近年來台南市觀光活絡，熱門景點停車需求大增，吸引民間業者廣闢停車場，增加停車格位營業，隨著春節連續假期在即，黃偉哲市長針對民眾停車權益未雨綢繆，指示法制處調查本市民營停車場費率資訊公開揭露，讓市民及到台南觀光的旅客，可以預先蒐集停車費率資訊，安排停車事宜。

法制處說，從統計資料發現，本市民營停車場收費方式不一，但大多數採每小時、半小時或按次數計費，而業者針對平日、假日或同日不同時段如日間、夜間等訂定不同費率，且多數業者於假日採未設收費上限，導致實務上常發生消費者停車過夜因跨平日及假日致被收取高額停車費爭議事件。因此市府籲請民眾停車前請務必詳閱停車場收費告示，避免荷包大失血。