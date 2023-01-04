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執行署拍賣油罐車及不動產 為國庫入帳205萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
不動產進行開標。圖／行政執行署嘉義分署提供
不動產進行開標。圖／行政執行署嘉義分署提供

法務部行政執行署嘉義分署今天舉辦今年度首次「123聯合法拍會」，聯合法拍會分別於上午在雲林縣斗六市，下午在嘉義分署進行嘉義縣市不動產及動產拍賣變賣。當中油罐車及大貨車吸引26組買家競標，最後2車121萬元拍定；今天拍賣會總計為國庫入帳205萬餘元。

嘉義分署表示，本次雲林及嘉義縣市的不動產共有3件拍定，分別是雲林二崙鄉共有建地及嘉義縣太保市建地等土地；動產拍賣成果更是亮眼，拍賣金額高達142萬餘元。今日拍賣雲林、嘉義二地動產及不動產後國庫入帳達205萬5320元，成果豐碩。

嘉義分署表示，本次動產拍賣，油罐車及大貨車吸引多達26組買家登記應買。下午3點半動產拍賣開始後，現場競相出價，喊價聲此起彼落。最後油罐車及大貨車分別以81萬元、40萬元價拍定，拍定人買到賺到，笑逐顏開。

分署表示，油罐車為某油廠因積欠119萬餘元的營業稅而遭扣押拍賣，今天這輛油罐車不需要特定資格即可以競標購買。

不動產拍賣會場。圖／行政執行署嘉義分署提供
不動產拍賣會場。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署前廣場動產拍賣會現場，民眾舉牌競標。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署前廣場動產拍賣會現場，民眾舉牌競標。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署前廣場動產拍賣會現場。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署前廣場動產拍賣會現場。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 雲林 法拍

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