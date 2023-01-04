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控嘉義市府採購案涉抄襲 作者提國賠遭駁籲主動清查

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
文化工作者陳世岸發現國家文化記憶庫中，嘉義市政府委外執行的7篇文章，涉重製自他公開發表的文字。圖／翻攝自陳世岸臉書
文化工作者陳世岸發現國家文化記憶庫中，嘉義市政府委外執行的7篇文章，涉重製自他公開發表的文字。圖／翻攝自陳世岸臉書

嘉義市政府3年前委外執行「國家文化記憶庫」撰寫中央噴水池文章的案子，在地文化工作者陳世岸指控，有7篇涉重製他作品、侵害著作權，但請求國賠15萬被市府駁回，他質疑，府方該主動清查。文化局表示，僅取得使用權，無法認定有無侵權，相關文章先下架；議員建議，市府應積極協助釐清。

陳世岸指出，他2017年公開發表在「ChiayiWiki」網站的文章，敘述1906年嘉義縣梅山鄉地震後日本政府實施「市區改正」計畫，設了圓形廣場、即是中央噴水池首次出現在嘉市地圖等共3段文字，卻遭重製、改作等，用於國家文化記憶庫7篇以中央噴水為主題的文章。

陳世岸表示，去年4月先看見2篇文章涉侵權，由國家文化記憶庫網站客服轉知市府文化局、還告知應通盤檢視，同年10月再發現另5篇侵權文章，認為文化局疏於監督管理，提出國賠，主張每篇應賠3萬、總計15萬。

市府文化局的拒絕賠償理由書指出，此為勞務採購契約，從事一般交易，不是公權力的行使，不構成國家賠償法；文化局副局長謝靜容說，接獲反映後7篇都先下架，善意盼提供民眾最好的資料，市府僅取得文章使用權，非法院無法確認侵權問題。

陳世岸認為，形同「用公款買到贓貨」，此還牽涉市府用公帑簽的契約，假如有侵權，履約也會出現問題，將須追究違約責任；政府有角色、有權力去要求，文章下架卻沒後續作為，是否永遠釐清不了？那下架恐也缺乏依據。

市議員鄭光宏說，還未確認是否違反著作權時，下架是暫時性措施，因是政府預算、也是政府發包，整件事回歸合約，市府應從旁積極協助被侵權者，來釐清著作權問題。

文化工作者陳世岸發現國家文化記憶庫中，嘉義市政府委外執行的7篇文章，涉重製自他公開發表的文字。圖／翻攝自陳世岸臉書
文化工作者陳世岸發現國家文化記憶庫中，嘉義市政府委外執行的7篇文章，涉重製自他公開發表的文字。圖／翻攝自陳世岸臉書
文化工作者陳世岸發現國家文化記憶庫中，嘉義市政府委外執行的7篇文章，涉重製自他公開發表的文字，向相關單位反映。圖／翻攝自陳世岸臉書
文化工作者陳世岸發現國家文化記憶庫中，嘉義市政府委外執行的7篇文章，涉重製自他公開發表的文字，向相關單位反映。圖／翻攝自陳世岸臉書

文化局 議員 嘉義

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