九華山地藏庵捐嘉義縣833萬餘元冬令救濟金 低收每戶4600元

快過年了！嘉義市財團法人九華山地藏庵長期關心在地貧苦民眾，春節前發放冬令救濟金及白米代金，今年延續善行，共捐贈嘉義縣低收入戶共833萬5200元冬令救濟金（含白米代金），每戶可領4600元還有白米代金

九華山地藏庵董事長黃俊森與董監事，上午到縣府捐贈救濟金，縣長翁章梁代表接受，回贈感謝狀表謝意，黃俊森盼做公益領頭羊，花錢花在刀口上，讓大家過個好年。

8百多萬冬令救濟金造福低收入戶家庭，每戶可領4600元還有白米代金，讓年節更溫暖；地藏庵連續20年捐贈救濟金，累積達1億821萬8700元，金額可觀。上午18鄉鎮市公所人員到場領受救濟金，現場仔細清點後，將在農曆年前轉發給縣內1812戶低收入戶家庭。

翁章梁說，九華山地藏庵義舉令人感動，地藏王菩薩「慈悲、友孝」，很多人都在讀「地藏王菩薩本願經」，每逢過年或窮苦人家最需要的時候，都看得到地藏庵送暖，感謝黃董事長所率領的團隊將地藏王菩薩的精神顯現在嘉義縣。