攔客買金紙免費停車惹民怨 北港警春節起掃蕩路霸

雲林縣北港朝天宮周邊長期遭人以「買金紙免費停車」，路邊攔客停車或是擺放路霸侵占車位惹民怨；北港警分局今天宣布從春節起至今年3月底，將規劃掃蕩路霸加強取締。

有民眾在爆料公社APP貼文表示，元旦連假到北港朝天宮拜拜，看到路旁豎立「停車免費，金紙100元」的看板，停好車後店家卻說金紙要新台幣200元，貼文在網路上熱議。

北港警分局第五組長張智彥今天接受媒體聯訪時表示，警方將從農曆春節起至3月底將加強掃蕩路霸，執行重點包括以物品占用道路或站立路旁占用道路，妨礙交通秩序攔客停車販賣金紙者；在公共場所任意攔客叫賣物品、妨礙交通不聽禁止者；商家、業者強買、強賣物品者；任意占用道路違規停車者。

張智彥說，民眾只要有發現路霸等違規行為，可撥打110報案，警方會立即派員前往查處。

北港警分局指出，北港鎮公所在北港溪高灘地設有收費停車場，步行到朝天宮只需5分鐘，請民眾多加利用。