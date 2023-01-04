快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

中央要發6000元 楊瓊瓔：盼春節前發錢 莊競程：別改消費券

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨立委楊瓊瓔盼行政院春節前發現金。圖／取自臉書
國民黨立委楊瓊瓔盼行政院春節前發現金。圖／取自臉書

行政院長蘇貞昌今宣布全民普發6千元，藍綠立委齊表肯定，並希望發現金。國民黨立委楊瓊瓔說，去年10月初就在立法院質詢多次呼籲蔡政府還稅於民，終看到蔡政府懸崖勒馬，規劃普發現金，回應民意期待。

民進黨立委張廖萬堅說，行政院作法是回應民意，去年超徵稅金，顯示景氣不錯，經濟有成長，普發現金是退稅的概念，跟以往為了振興經濟發五倍券的概念不同。行政院回應民意要普發現金，他支持行政院。

民進黨立委莊競程說，這3年疫情衝擊之下，超收的稅本來就該發給民眾，希望行政院一定要發現金，不要屆時又改發消費券，行政院盡快送立法院審查，相信立法院會以最快速度通過。

無黨籍立委黃國書說，支持行政院普發現金6000元，讓民眾感受政府的誠意。政府的財政仍有缺口，如勞退基金、台電虧損等，需要其他經費來挹注，穩定民生需要是政府的責任。

楊瓊瓔說，以前蔡政府失當的紓困措施，引起許多不公平、不合理的亂象，實際需要紓困協助的民眾求助無門。如今看到普發現金的高民意，蔡政府痛改前非，停止裝聾作啞，認真面對民意，採取普發現金之外，更應該要在這星期就公布發放細節，並在農曆年前發放完畢，讓大家過個好年。

行政院 立法院 民進黨

延伸閱讀

國四豐潭段明年1月16日通車 1月14日千名跑友國道開跑

紓解車潮 國四豐潭段趕1月16日通車

8戶仍飲地下水 楊瓊瓔奔走明年5月有自來水可用

楊瓊瓔送水果月曆受歡迎 寒風中湧現排隊人潮

相關新聞

中央要發6000元 楊瓊瓔：盼春節前發錢 莊競程：別改消費券

行政院長蘇貞昌今宣布全民普發6千元，藍綠立委齊表肯定，並希望發現金。國民黨立委楊瓊瓔說，去年10月初就在立法院質詢多次呼...

立委補選政見會前陳抗 警方撤台灣國巨幅標語

台北市選舉委員辦理第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選公辦政見發表會，下午3時舉行。台灣國理事長陳峻涵在政見會場對面...

南市議長涉賄 台灣基進：本土要檢討裡面是否有雜質

台灣基進南市議員李宗霖在正副議長選舉時，將關鍵1票支持本土的民進黨邱莉莉和林志展，面對檢調大規模偵辦賄選案，李宗霖說，最...

不得了！雲林青年憑實力斜槓 產品上市佳評如潮

「斜槓」是新世代青年的代名詞，雲林科技大學跨域整合15支產官學團體，在未來學院組織「超斜槓青年培育聯盟」，許多他系學生為...

南市發表今年春聯紅包設計「旺兔順利」背後含意曝光

迎接「兔」年到來，台南市政府上午在永華市政中心6樓新聞發布室，召開「春聯、紅包設計發表記者會」，公布以「旺兔（want ...

找回眷村年節美食 為期5天台南眷村年貨大街明登場

台南眷村年貨大街進入第20年，今年活動從1月5日起至9日共5天，每天上午9點至下午9點在市立棒球場旁的棒球大道登場，有香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。