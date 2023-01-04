中央要發6000元 楊瓊瓔：盼春節前發錢 莊競程：別改消費券

行政院長蘇貞昌今宣布全民普發6千元，藍綠立委齊表肯定，並希望發現金。國民黨立委楊瓊瓔說，去年10月初就在立法院質詢多次呼籲蔡政府還稅於民，終看到蔡政府懸崖勒馬，規劃普發現金，回應民意期待。

民進黨立委張廖萬堅說，行政院作法是回應民意，去年超徵稅金，顯示景氣不錯，經濟有成長，普發現金是退稅的概念，跟以往為了振興經濟發五倍券的概念不同。行政院回應民意要普發現金，他支持行政院。

民進黨立委莊競程說，這3年疫情衝擊之下，超收的稅本來就該發給民眾，希望行政院一定要發現金，不要屆時又改發消費券，行政院盡快送立法院審查，相信立法院會以最快速度通過。

無黨籍立委黃國書說，支持行政院普發現金6000元，讓民眾感受政府的誠意。政府的財政仍有缺口，如勞退基金、台電虧損等，需要其他經費來挹注，穩定民生需要是政府的責任。

楊瓊瓔說，以前蔡政府失當的紓困措施，引起許多不公平、不合理的亂象，實際需要紓困協助的民眾求助無門。如今看到普發現金的高民意，蔡政府痛改前非，停止裝聾作啞，認真面對民意，採取普發現金之外，更應該要在這星期就公布發放細節，並在農曆年前發放完畢，讓大家過個好年。