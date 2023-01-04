立委補選政見會前陳抗 警方撤台灣國巨幅標語

台北市選舉委員辦理第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選公辦政見發表會，下午3時舉行。台灣國理事長陳峻涵在政見會場對面，拉起大幅布條，指「票投國民黨和王鴻薇，就是鼓勵習近平武力犯台」。王鴻薇則抗議市選委會，完全沒有任何作為。警方在政見發表會前，舉牌要求撤掉布條，目前已經撤除。

陳峻涵指王鴻薇曾在為中共喉舌的央視的節目，公開貶抑台灣的民選總統為台灣地區領導人，仿若中共的統戰宣傳機器，下午在舉辦公辦政見發表會的現場前，懸掛大型橫幅標語。

王鴻薇質疑，選委會對於有這樣布條、投誰就怎樣 ，意圖使人不當選，不是嗎？明顯就是意圖使人不當選，選委會都不用做事喔？若陳抗顯然就是針對選舉，標題就是意圖使人不當選，但市選委會都可以完全沒有任何作為嗎？

另一候選人蕭赫麟則表示，他覺得這是人民的自由，台灣是民主國家，他是贊成陳抗，因為也是從街頭陳抗出來的，人民若不陳抗的話，那一般人、老百姓怎麼會知道呢？到底台灣的民主選舉發生了什麼樣的事情，所以他認為是合理、合法。