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南市議長涉賄 台灣基進：本土要檢討裡面是否有雜質

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣基進南市議員李宗霖。記者吳淑玲／攝影
台灣基進南市議員李宗霖。記者吳淑玲／攝影

台灣基進南市議員李宗霖在正副議長選舉時，將關鍵1票支持本土的民進黨邱莉莉和林志展，面對檢調大規模偵辦賄選案，李宗霖說，最後要相信司法對是非做出最後的定奪，但希望本土也應該要好好檢討裡面是否有雜質，選民要睜大眼睛，之後選出更本土更純萃的人，才能讓台灣政治會越來越好。

台灣基進表示，在議長選舉當中支持「本土派」的選擇，乃基於「本土執政、本土監督」的一貫立場。然而，本土價值乃在於以人民利益為依歸，任何涉入金錢、金權私利的交換，都是背棄人民。這次議長選舉疑雲重重，不時傳出買票、黑金利益掛勾等風波，已使市民對政治產生厭惡、反感，更對本土派逐漸失去信任。

針對台南市議會當前賄聲賄影的議長選舉風波，以及近日檢調對台南市議長選舉的搜索行動，台灣基進台南黨部表示，支持檢調調查到底，清除讓本土蒙羞的害蟲，並且將戮力推動選制和議會改革，以「政見」取代「金錢」成為選舉關鍵字。

民進黨團幹事長蔡筱薇也表示，這次議長選舉，支持重視民進黨有無跑票，感謝大家團結在一起，勝選議長和副議長，面對2024年包含總統和立委選舉，民進黨要更團結在一起，希望大家團結，守護台灣向前進 ；面對正副議長賄選案，尊重檢調的調查，不要有任何政治力介入，公平公正趕快有結果出來，弭平現在的社會紛擾。

民進黨 台南

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