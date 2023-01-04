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不得了！雲林青年憑實力斜槓 產品上市佳評如潮

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
電機專長劉峻維與機器人專長吳東晉，透過積木與幼童互動，並教導結構、力學等原理，以桌遊方式快樂學習，縮短城鄉差距。記者陳苡葳／攝影
電機專長劉峻維與機器人專長吳東晉，透過積木與幼童互動，並教導結構、力學等原理，以桌遊方式快樂學習，縮短城鄉差距。記者陳苡葳／攝影

斜槓」是新世代青年的代名詞，雲林科技大學跨域整合15支產官學團體，在未來學院組織「超斜槓青年培育聯盟」，許多他系學生為發展第2專長，選擇跨讀前瞻學程，今有5組團隊成功開發產品並上市，憑實力找到本業以外的職涯新機會。

資工背景的胡雅淨擅長花藝設計，與原本讀工管的電繪插畫家李念恩，利用竹、檳榔炭、咖啡渣、檳榔籽、薑黃、茶渣等農業廢棄物，開發「農廢砂畫」，2人研發1年，磨粉製出零化學添加的砂畫顏料，可單用也可混色，讓幼童安心作畫，後端也能減少環境汙染，不少家長探詢。

大三的劉峻維原是電機專長，因對兒童教育有高度興趣，跳脫未來進入傳統產業工作的框架，結合機器人專長吳東晉，透過積木與幼童互動，並教導結構、力學等原理，以桌遊方式快樂學習，縮短城鄉差距。

熱愛Podcast的徐揚凱與學長林禹安結合地方產業故事，和雲林故事屋合作開發類伴手禮「故事箱」，內含1本故事書、1份古坑咖啡及茶點，主打雲林物產帶著走，年前進行市場調查後，預計年後上市。

念管理的鄭茵茵、洪褕晴都對料理有興趣，斜槓食品加工與行銷，透過與在地青年邱筑瑩、黃楟惠合作，共同研發地方物產小點，包括中東特色食品「鷹嘴豆泥」，透過電商販售推廣，輕便包裝、口味接受度高，市場反應佳。

未來學院院長鄭宇伸說，現今技職教育比以往更具自主性，超斜槓課程「做到以前教育沒辦法做的事」除正規課程，更接軌實務經驗，因不受限參加對象，有校內學生跨系學習，也有許多社區青年參與工作坊、社區大學等課程，聯盟也會對雲林地方創生及青年人才培育產生極大幫助。

雲林斜槓青年徐揚凱（左）、林禹安（右）和雲林故事屋合作開發類伴手禮「故事箱」，預計年後上市試營運。記者陳苡葳／攝影
雲林斜槓青年徐揚凱（左）、林禹安（右）和雲林故事屋合作開發類伴手禮「故事箱」，預計年後上市試營運。記者陳苡葳／攝影
雲林斜槓青年鄭茵茵、洪褕晴跨域從事食品加工，與在地青年邱筑瑩、黃楟惠共同研發地方物產小點，在電商上販售，銷量不錯。記者陳苡葳／攝影
雲林斜槓青年鄭茵茵、洪褕晴跨域從事食品加工，與在地青年邱筑瑩、黃楟惠共同研發地方物產小點，在電商上販售，銷量不錯。記者陳苡葳／攝影
雲林斜槓青年胡雅淨（左）、李念恩（右）利用竹、檳榔炭、咖啡渣、檳榔籽、薑黃、茶渣等農業廢棄物，開發零化學添加的「農廢砂畫」，獲得許多家長反饋。記者陳苡葳／攝影
雲林斜槓青年胡雅淨（左）、李念恩（右）利用竹、檳榔炭、咖啡渣、檳榔籽、薑黃、茶渣等農業廢棄物，開發零化學添加的「農廢砂畫」，獲得許多家長反饋。記者陳苡葳／攝影
雲林科技大學跨域整合15支產官學團體，在未來學院組織「超斜槓青年培育聯盟」。記者陳苡葳／攝影
雲林科技大學跨域整合15支產官學團體，在未來學院組織「超斜槓青年培育聯盟」。記者陳苡葳／攝影

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