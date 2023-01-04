不得了！雲林青年憑實力斜槓 產品上市佳評如潮

「斜槓」是新世代青年的代名詞，雲林科技大學跨域整合15支產官學團體，在未來學院組織「超斜槓青年培育聯盟」，許多他系學生為發展第2專長，選擇跨讀前瞻學程，今有5組團隊成功開發產品並上市，憑實力找到本業以外的職涯新機會。

資工背景的胡雅淨擅長花藝設計，與原本讀工管的電繪插畫家李念恩，利用竹、檳榔炭、咖啡渣、檳榔籽、薑黃、茶渣等農業廢棄物，開發「農廢砂畫」，2人研發1年，磨粉製出零化學添加的砂畫顏料，可單用也可混色，讓幼童安心作畫，後端也能減少環境汙染，不少家長探詢。

大三的劉峻維原是電機專長，因對兒童教育有高度興趣，跳脫未來進入傳統產業工作的框架，結合機器人專長吳東晉，透過積木與幼童互動，並教導結構、力學等原理，以桌遊方式快樂學習，縮短城鄉差距。

熱愛Podcast的徐揚凱與學長林禹安結合地方產業故事，和雲林故事屋合作開發類伴手禮「故事箱」，內含1本故事書、1份古坑咖啡及茶點，主打雲林物產帶著走，年前進行市場調查後，預計年後上市。

念管理的鄭茵茵、洪褕晴都對料理有興趣，斜槓食品加工與行銷，透過與在地青年邱筑瑩、黃楟惠合作，共同研發地方物產小點，包括中東特色食品「鷹嘴豆泥」，透過電商販售推廣，輕便包裝、口味接受度高，市場反應佳。