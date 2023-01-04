南市發表今年春聯紅包設計「旺兔順利」背後含意曝光

迎接「兔」年到來，台南市政府上午在永華市政中心6樓新聞發布室，召開「春聯、紅包設計發表記者會」，公布以「旺兔（want to）順利」為賀詞所設計的農曆春聯與紅包袋，期盼新的一年，台南市越來越好，市民在面對生活中的種種考驗時仍能積極向上。

副市長葉澤山表示，黃偉哲市長對春聯賀詞十分講究，希望讓各行各業看到了都能心有同感，今年的「旺兔（want to）順利」不僅有祝福民眾興旺順利，以英文發音來看，也有心想事成的意涵，相信賀詞符合百工百業的需求，可以說是老少都咸宜。

今日記者會邀請南瀛書法協會理事長鄭枝南現場揮毫，葉澤山讚賞鄭理事長字體柔順當中帶有勁道，讓人感受到新的一年將是十分有韌性的一年，期許藉由鄭理事長如此有力的書寫，傳遞市府對南市各行各業都能往前發展的祝福，今年的春聯不但值得民眾貼，更值得收藏。

民政局指出，12生肖中，「兔」與12地支中的「卯」對應，稱為「卯兔」，有黎明，充滿著無限生機意思。市長黃偉哲今年以「旺兔順利」為賀，祈願市民朋友兔來運轉，擺脫疫病、旺兔（want to）順利。

「旺兔順利」春聯預計自1月9日起，由37區公所發送至全市家戶，市府同日起於民治、永華兩個市政中心的市民服務中心開放索取；春聯電子檔則會於農曆年前，放置於南市府全球資訊網「精彩府城」─「電子春聯」下載專區，提供民眾運用。

另外，今年「紅包袋」樣式，透過輕巧跳躍的萌兔展現出靈動和活力，活潑童趣的線條烘托出年節歡樂喜慶的氛圍，裡頭的福袋除延續紅包袋的圖樣外，將兔與代表興旺的鳳梨巧妙結合，由萌兔捧著1元新硬幣，祝福大家「一元復始、福運旺來」。