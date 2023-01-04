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找回眷村年節美食 為期5天台南眷村年貨大街明登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南眷村年貨大街1月5日至9日在台南市立棒球場旁的棒球大道舉辦。記者吳淑玲／攝影
台南眷村年貨大街1月5日至9日在台南市立棒球場旁的棒球大道舉辦。記者吳淑玲／攝影

台南眷村年貨大街進入第20年，今年活動從1月5日起至9日共5天，每天上午9點至下午9點在市立棒球場旁的棒球大道登場，有香腸臘肉、 山東大餅 、槓子頭、窩窩頭等已成為傳說中的眷村味；還有雲南火腿、泡菜、山東餡餅等眷村的好滋味，每天上午提供200份道地眷村包子與闖關活動，還有藝人表演及摸彩，歡迎民眾提前採辦年節。

市議員林美燕今天召開記者會指出，每一年都希望把眷村過年的感覺找回來，眷改後很多眷村美食在流失，每年的眷村年貨大街，將散居各地的眷村年貨和美食再集合起來，讓大家來感染眷村過年的氣息，攤位都是眷村過年不能錯失的美食，明天起為期5天，讓大家提早辦年貨，現場也有公益攤位，在過年也能感受到各界愛心，讓每個人都開開心心平安過好年。

林美燕表示，為重現眷村美食特色及早期年節盛況，並隨著水交社眷村文化園區的開放，邀集南瀛眷村文化館、南區新生里及南區公所、各眷村共同舉辦眷村年貨大街，除邀請道地的眷村美食店家，也邀請應景的年市集攤商共同參與。

台南市各眷村拆遷後，許多道地眷村美食四處飄移，今年活動以熱情、溫馨、包容及關懷為主軸，把思念的眷村美味找回來，年貨市集也提供公益團體免費義賣攤位，希望民眾採買年貨也能兼做愛心。

眷村 年貨大街

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