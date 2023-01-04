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小年夜嘉義縣公車免費搭乘 過年回「嘉」更便利

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
小年夜嘉義縣公車免費搭乘。圖／嘉義縣公車處提供
小年夜嘉義縣公車免費搭乘。圖／嘉義縣公車處提供

春節將近，各地遊子春節回家與家人團聚，嘉義縣長翁章梁為讓在外工作、求學民眾返鄉更便利，鼓勵遊客到嘉義旅遊，20日小年夜嘉義縣公車免費搭乘，鼓勵民眾多加利用。

20日當天嘉義縣公車處營運所有班車，全部路線、班次都可免費搭乘，坐車不需使用現金、電子票證或其他套票，直接上車即可，讓民眾回家更方便。

公車處表示，依據中央流行疫情指揮中心指示，搭乘大眾運輸口罩規定未鬆綁，提醒返鄉民眾搭乘公車記得配戴口罩，車內及候車空間若無法保持社交距離則禁止飲食，民眾如有身體不適情形速就醫，勿搭乘大眾運輸工具。

每輛公車每日出車前，都會進行清潔消毒作業，包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，會以消毒水擦拭清潔，提供旅客安全舒適服務，歡迎民眾踴躍搭乘。

小年夜嘉義縣公車免費搭乘。圖／嘉義縣公車處提供
小年夜嘉義縣公車免費搭乘。圖／嘉義縣公車處提供

公車 嘉義 口罩

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