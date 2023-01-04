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六房媽逾300年文物升級一般古物 將斥資500萬建文物館
國家重要民俗雲林縣「六房天上聖母」儀仗組共8件古物，經確認是清代流傳至今的文物，今與北港義民廟「官服義民爺公像」等5件文物，被列為雲林縣一般古物，文化觀光處長陳璧君今貼紅榜祝賀時表示，後續將與2廟方找到合適空間，保存這些可貴古物。
六房天上聖母以「有神無廟」著稱，長期無固定廟宇方式，每年由5股34庄輪流建紅壇供奉，與一般廟宇相比，較不易有文物能長期繼承，六房媽會2019年提送六房天上聖母執事牌、龍頭仗、衡仗等1組8件文物至縣府審議，因部分價值待釐清，暫列追蹤文物，經雲林科技大學助理教授徐雨村調查研究，去年底終被指定為一般古物。
另，因清領時期林爽文及戴潮春2大抗官民變事件而成立的北港義民廟，則是自費加上縣府協助爭取文資局補助，委託逢甲大學完成文物調查研究，此次共「大清皇恩寵賜旌義眾魂同塋碑」、「德化窯青花山水人物三足爐」、「同治五年款義民香位牌」、「東溪窯米白釉三足爐」 、「官服義民爺公像」 5件古物獲指定。
陳璧君表示，縣府用心維護宗教信仰的有形、無形文化資產，為保存文化資產，已補助六房媽會500萬元整建文物館，義民廟也相當有概念，正尋覓合適空間進行保存。
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