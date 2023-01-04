快訊

雄三飛彈經緯儀竟送山東維修 中科院：已立即資安鑑定

強迫捐獻擴堂？宋逸民：按教友心意 沒拿任何一毛錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六房媽逾300年文物升級一般古物 將斥資500萬建文物館

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府文化觀光處長陳璧君（右三）今至北港義民廟貼紅榜祝賀。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府文化觀光處長陳璧君（右三）今至北港義民廟貼紅榜祝賀。記者陳苡葳／翻攝

國家重要民俗雲林縣「六房天上聖母」儀仗組共8件古物，經確認是清代流傳至今的文物，今與北港義民廟「官服義民爺公像」等5件文物，被列為雲林縣一般古物，文化觀光處長陳璧君今貼紅榜祝賀時表示，後續將與2廟方找到合適空間，保存這些可貴古物。

六房天上聖母以「有神無廟」著稱，長期無固定廟宇方式，每年由5股34庄輪流建紅壇供奉，與一般廟宇相比，較不易有文物能長期繼承，六房媽會2019年提送六房天上聖母執事牌、龍頭仗、衡仗等1組8件文物至縣府審議，因部分價值待釐清，暫列追蹤文物，經雲林科技大學助理教授徐雨村調查研究，去年底終被指定為一般古物。

另，因清領時期林爽文及戴潮春2大抗官民變事件而成立的北港義民廟，則是自費加上縣府協助爭取文資局補助，委託逢甲大學完成文物調查研究，此次共「大清皇恩寵賜旌義眾魂同塋碑」、「德化窯青花山水人物三足爐」、「同治五年款義民香位牌」、「東溪窯米白釉三足爐」 、「官服義民爺公像」 5件古物獲指定。

陳璧君表示，縣府用心維護宗教信仰的有形、無形文化資產，為保存文化資產，已補助六房媽會500萬元整建文物館，義民廟也相當有概念，正尋覓合適空間進行保存。

國家重要民俗「六房天上聖母」包括龍頭仗等儀仗組共8件古物，獲指定為雲林縣一般古物。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「六房天上聖母」包括龍頭仗等儀仗組共8件古物，獲指定為雲林縣一般古物。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「六房天上聖母」儀仗組共8件古物獲指定為雲林縣一般古物。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「六房天上聖母」儀仗組共8件古物獲指定為雲林縣一般古物。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港義民廟「官服義民爺公像」等5件文物獲指定為雲林縣一般古物。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣北港義民廟「官服義民爺公像」等5件文物獲指定為雲林縣一般古物。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣北港義民廟5件文物獲指定為雲林縣一般古物。圖／雲林縣政府提供
雲林縣北港義民廟5件文物獲指定為雲林縣一般古物。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化觀光處長陳璧君（右三）今至六房媽大北勢紅壇貼紅榜祝賀，六房媽會理事長徐萬成（右二）、爐主曾俊白（左三）等幹部代表接受。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府文化觀光處長陳璧君（右三）今至六房媽大北勢紅壇貼紅榜祝賀，六房媽會理事長徐萬成（右二）、爐主曾俊白（左三）等幹部代表接受。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港義民廟5件文物獲指定為雲林縣一般古物。圖／雲林縣政府提供
雲林縣北港義民廟5件文物獲指定為雲林縣一般古物。圖／雲林縣政府提供

文物 文化資產 雲林

延伸閱讀

古埃及文物遭走私 美歸還2700年歷史珍貴石棺蓋

好幸運！他買冷氣參加抽獎…特斯拉到手 今天開回家

台東夜景名店燒毀！老闆：損失上億但「臺灣銀行」平安

影／台東夜景名店失火！古物付之一炬 寒舍茶坊：損失上億元

相關新聞

小年夜嘉義縣公車免費搭乘 過年回「嘉」更便利

春節將近，各地遊子春節回家與家人團聚，嘉義縣長翁章梁為讓在外工作、求學民眾返鄉更便利，鼓勵遊客到嘉義旅遊，20日小年夜嘉...

生不如死...嘉義縣人口跌破49萬 去年死亡數比阿里山鄉民多

嘉義縣長翁章梁連任就職，推動轉型農工大縣，鼓勵年輕人返鄉就業定居，但2020年人口跌破50萬大關後，跌勢止不住，去年人口...

六房媽逾300年文物升級一般古物 將斥資500萬建文物館

國家重要民俗雲林縣「六房天上聖母」儀仗組共8件古物，經確認是清代流傳至今的文物，今與北港義民廟「官服義民爺公像」等5件文...

南市首建溫室氣體登錄平台 協助企業掌握碳排邁淨零

台南市政府為輔導企業減碳，領先各縣市建立地方政府溫室氣體登錄平台，並透過講習及輔導協助企業建構碳盤查及減碳能力，目前已有...

水情不佳嘉義一期稻作全面節水措施上路 過年前補助金入帳

入冬枯水期，嘉南區稻作主要供灌水源曾文水庫，蓄水率低於3成，水情嚴峻，農委會公告一期稻作嘉義縣市與台南白河共8900公頃...

南市提高生育獎勵金 人爸喜獲千金黃偉哲送祝福

為獎勵生育，台南市今年將第1、2胎子女生育獎勵金調升至2萬元，市長黃偉哲今天到安平區戶政事務所頒發獎勵金給剛喜獲千金的查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。