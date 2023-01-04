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南市首建溫室氣體登錄平台 協助企業掌握碳排邁淨零

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市首建溫室氣體登錄平台，協助企業建構碳盤查及減碳能力。圖／南市環保局提供
台南市首建溫室氣體登錄平台，協助企業建構碳盤查及減碳能力。圖／南市環保局提供

台南市政府為輔導企業減碳，領先各縣市建立地方政府溫室氣體登錄平台，並透過講習及輔導協助企業建構碳盤查及減碳能力，目前已有75家企業在平台上登錄並計算每年的碳排放量，環保局表示，後續針對碳排放量大的企業，提供改善建議，早日邁向淨零。

環保局表示，南市溫室氣體排放量中最高為工業能源佔60%，因此輔導企業減碳為當務之急。減碳首要步驟是進行碳盤查，掌握排碳來源方能落實減碳工作，台南市去年8月建立溫室氣體登錄平台，企業可依登錄結果自我檢視，擬定減量對策。

企業盤點廠內的能源或設備的燃料使用量及用電量，即可透過臺南市溫室氣體登錄平台的計算工具，估算每年碳排放量，後續便可著手落實減碳，如訂定溫室氣體減量目標及方法，然後實行。

環保局代理局長侯俊彥指出，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2023年實施，美國則在2024年加入徵收碳稅行列，以出口為導向的製造業，在國際供應鏈上有重要角色，必須跟進國際市場規則，善用南市溫室氣體登錄平台並因應及改善，避免被全球市場排除在外。

依企業在平台上登錄的碳排放量資料回饋，環保局就可以得知不同行業別的排放量占比，再依企業的能源使用現況，給予技術輔導與資源的導入。對於廣大的中小企業，平台也是提供自我檢視的機制，藉由登錄找出可以減碳的熱點，進而落實溫室氣體減量。

減碳 碳排放 台南

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