南市提高生育獎勵金 人爸喜獲千金黃偉哲送祝福

為獎勵生育，台南市今年將第1、2胎子女生育獎勵金調升至2萬元，市長黃偉哲今天到安平區戶政事務所頒發獎勵金給剛喜獲千金的查先生，也藉機宣傳市府育兒福利政策，表示台南會陪伴新生兒一起平安健康成長。

黃偉哲表示，台南市致力完善育兒環境，新生兒母親從懷孕開始便可以向南市府申請居家安胎服務，生育後可以媒合到宅坐月子以及育兒指導員的免費服務。另新生兒更可以享有育兒津貼或者托育補助的福利，讓新生兒從出生前到出生後都能被呵護，更幫助父母減輕照顧負擔。

黃偉哲指出，提高生育獎勵金是對年輕爸媽的鼓勵，另外育兒津貼、托育補助等育兒福利，都是為了減輕年輕爸媽工作及經濟上的壓力。希望讓年輕市民有感台南是宜居城市，讓大家願生、能養，藉此提高台南市的生育率。

查先生說，妻子預產期在今年1月上旬，在市長剛宣布青銀福利政策後就迎來新生命，他也為能享有台南市的新生兒福利感到歡欣。

民政局長姜淋煌說明，台南市自今年1月1日起將產婦生產第1名及第2名新生兒之生育獎勵金自新臺幣1萬元及1萬2000元再提高到2萬元，這是南市府繼2019年提高第3、4胎新生兒為3萬元，2020提高第5胎以後每名新生兒為5萬元，及去年提高第1名新生兒為1萬元生育獎勵金之後，再度釋出的育兒福利政策。

台南市新生兒於今年1月1日以後出生，且新生兒父或母一方設籍台南市連續6個月以上，並於60日內向台南市任一戶政事務所完成新生兒出生或初設戶籍登記，按產婦生產之新生兒個數，發給生育獎勵金。