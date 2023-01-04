生不如死...嘉義縣人口跌破49萬 去年死亡數比阿里山鄉民多

嘉義縣長翁章梁連任就職，推動轉型農工大縣，鼓勵年輕人返鄉就業定居，但2020年人口跌破50萬大關後，跌勢止不住，去年人口48萬8158人，人口老化，去年死亡6484人，比新生兒2272人多，也比阿里山鄉的5381人、大埔鄉4476人還多，「生不如死！」

民政處最新人口統計數字顯示，18鄉鎮市人口最多民雄鄉7萬298人，人口最少大埔鄉只有4476人，人口集中鄉鎮與偏鄉人口落差大，人口唯一成長仍是縣治太保市共3萬919人；前年死亡人數5772人，去年增到6484人，前年新生兒2665人，去年減為2272人，新年假期剛結束，嘉義長庚沒有元旦寶寶誕生。

去年為工作求學等因素，戶籍遷出人口1萬6349人，比遷入1萬5403人還多。內政部去年統計，我國人口第2年呈現負成長，再創史上最低出生人口數紀錄。去年嘉縣65歲以上人口10萬5902人，占總人口21.69%。

翁章梁說，人口減少流失，是全台人口老化、少子化結構問題，他積極開發工業區增加就業，除科園區開發，還有公館、南靖工業區，民雄航太園區計畫開發，擴大商業基礎，增加服務業人口，為鼓勵年輕父母生育，縣府編預算降低家庭負擔，今年新上路生育補助，生第2胎新生兒2萬4千元、第3胎3萬6千元、第4名胎以上發給10萬元；雙胞胎新生兒發給萬6千元、三胞胎發給7萬2千元，補助倍增，生越多獎勵越多，讓年輕人敢生、願意生。

翁章梁說，少子化無法完全靠津貼改善，需建構完善育兒環境為首要政策，縣府不只加碼生育補助，也推出新生兒大禮包、弱勢家庭到宅坐月子服務、育兒指導、現正營運及規畫多處嬰幼兒平價、優質及近便性公托家園、托嬰中心及親子館等，落實婦幼政策。