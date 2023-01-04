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延續森林傳統舊名 嘉義阿里山茶山部落為保安林命名

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉茶山部落族人於111年12月27日經決議，將第1927號保安林命名為「珈雅瑪瓦納保安林」圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山部落族人於111年12月27日經決議，將第1927號保安林命名為「珈雅瑪瓦納保安林」圖／嘉義林管處提供

有山腰上的平原之稱的嘉義阿里山鄒族茶山部落，林務局嘉義林區管理處於111年12月27日與茶山部落族人共同討論，將部落旁編號第1927號保安林，依部落舊名命名為「珈雅瑪瓦納保安林」，讓部落保安林擁有屬於自己的名字。

為讓更多人地方居民認同保安林價值，嘉義林管處日前邀請茶山部落居民共同為保安林命名，盼建立部落對於保安林的認同與連結；經村長召集居民，由嘉義林管處分享田野調查所蒐集到關於第1927號保安林區域內，諸多族語地名與故事後，於111年12月27日經地方民眾表決後，將該保安林名稱定為「珈雅瑪瓦納（Ceayamavana）保安林」。

嘉義林管處指出，位於阿里山鄉的第1927號土砂捍止保安林與茶山部落僅隔著曾文溪，肩負著防止土石崩落保護河川、橋樑與道路的使命；而茶山部落與附近區域最早的名稱為珈雅瑪瓦納（Ceayamavana），日治時期改稱珈雅瑪（Ceayama），因讀音近似日文的茶山(ちゃやま，Chayama)，於民國時期沿用日文漢字而改名為茶山。

嘉義林管處表示，第1927號保安林範圍至今都是茶山部落進行狩獵與耕種的區域，與部落生活息息相關，以珈雅瑪瓦納作為保安林名稱，不僅具有鄒族文化意涵，也可讓部落年輕族人與外地遊客更容易認識部落與保安林的連結，喚起大眾對保安林的認同。

編號第1927號保安林位於嘉義縣阿里山鄉茶山部落旁，肩負防止土石崩落保護河川、橋樑與道路的使命。圖／嘉義林管處提供
編號第1927號保安林位於嘉義縣阿里山鄉茶山部落旁，肩負防止土石崩落保護河川、橋樑與道路的使命。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處與阿里山鄉茶山部落族人共同討論表決保安林名稱。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處與阿里山鄉茶山部落族人共同討論表決保安林名稱。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山部落的「珈雅瑪瓦納」保安林具鄒族文化意涵，期待喚起部落年輕族人認識傳統領域。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山部落的「珈雅瑪瓦納」保安林具鄒族文化意涵，期待喚起部落年輕族人認識傳統領域。圖／嘉義林管處提供

嘉義 阿里山 鄒族

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