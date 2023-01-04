延續森林傳統舊名 嘉義阿里山茶山部落為保安林命名

有山腰上的平原之稱的嘉義縣阿里山鄉鄒族茶山部落，林務局嘉義林區管理處於111年12月27日與茶山部落族人共同討論，將部落旁編號第1927號保安林，依部落舊名命名為「珈雅瑪瓦納保安林」，讓部落保安林擁有屬於自己的名字。

為讓更多人地方居民認同保安林價值，嘉義林管處日前邀請茶山部落居民共同為保安林命名，盼建立部落對於保安林的認同與連結；經村長召集居民，由嘉義林管處分享田野調查所蒐集到關於第1927號保安林區域內，諸多族語地名與故事後，於111年12月27日經地方民眾表決後，將該保安林名稱定為「珈雅瑪瓦納（Ceayamavana）保安林」。

嘉義林管處指出，位於阿里山鄉的第1927號土砂捍止保安林與茶山部落僅隔著曾文溪，肩負著防止土石崩落保護河川、橋樑與道路的使命；而茶山部落與附近區域最早的名稱為珈雅瑪瓦納（Ceayamavana），日治時期改稱珈雅瑪（Ceayama），因讀音近似日文的茶山(ちゃやま，Chayama)，於民國時期沿用日文漢字而改名為茶山。