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寒冬守護學甲弱勢長者 琦程實業捐贈100件羽絨外套
天寒人暖；旗下有Kings Family(國王家族)、Globe Trotter(遊遍天下)羽絨外套知名品牌的琦程實業公司，今天捐贈100件給台南市學甲區公所，由公所發放給區內弱勢家庭及獨居老人，長輩收到瞬間直說，這真的是最及時的貼心禮物。
琦程實業出身台南七股、佳里，多年來在業界闖出一片天，董事長張慶鐘今天更親自參與關懷活動，與學甲區長張明寶、仁得里長林嘉雄及公所同仁，一同將羽絨外套及物資贈送至行動不便弱勢家庭，並親切地為長輩穿上外套，關心生活狀況。
張明寶特頒發感謝狀，感謝琦程實業秉持取之於社會、回饋於社會企業責任精神，張明寶表示，市長黃偉哲相當重視弱勢族群權益，照顧弱勢福祉是政府應盡基本責任，公所平時除協助福利申請外，寒流期間及農曆年前加強關懷訪視，隨時了解弱勢家庭需求，提供必要協助及輔導。另提醒大家年關將近，氣溫驟降早晚溫差大，務必穿著保暖衣物。
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