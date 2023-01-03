寒冬守護學甲弱勢長者 琦程實業捐贈100件羽絨外套

天寒人暖；旗下有Kings Family(國王家族)、Globe Trotter(遊遍天下)羽絨外套知名品牌的琦程實業公司，今天捐贈100件給台南市學甲區公所，由公所發放給區內弱勢家庭及獨居老人，長輩收到瞬間直說，這真的是最及時的貼心禮物。

琦程實業出身台南七股、佳里，多年來在業界闖出一片天，董事長張慶鐘今天更親自參與關懷活動，與學甲區長張明寶、仁得里長林嘉雄及公所同仁，一同將羽絨外套及物資贈送至行動不便弱勢家庭，並親切地為長輩穿上外套，關心生活狀況。