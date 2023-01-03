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寒冬守護學甲弱勢長者 琦程實業捐贈100件羽絨外套

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
寒冬守護台南學甲弱勢長者，琦程實業董事長張慶鐘（左）捐贈100件羽絨外套，由學甲區長張明寶代表接受。圖／學甲區公所提供
寒冬守護台南學甲弱勢長者，琦程實業董事長張慶鐘（左）捐贈100件羽絨外套，由學甲區長張明寶代表接受。圖／學甲區公所提供

天寒人暖；旗下有Kings Family(國王家族)、Globe Trotter(遊遍天下)羽絨外套知名品牌的琦程實業公司，今天捐贈100件給台南市學甲區公所，由公所發放給區內弱勢家庭獨居老人，長輩收到瞬間直說，這真的是最及時的貼心禮物。

琦程實業出身台南七股、佳里，多年來在業界闖出一片天，董事長張慶鐘今天更親自參與關懷活動，與學甲區長張明寶、仁得里長林嘉雄及公所同仁，一同將羽絨外套及物資贈送至行動不便弱勢家庭，並親切地為長輩穿上外套，關心生活狀況。

張明寶特頒發感謝狀，感謝琦程實業秉持取之於社會、回饋於社會企業責任精神，張明寶表示，市長黃偉哲相當重視弱勢族群權益，照顧弱勢福祉是政府應盡基本責任，公所平時除協助福利申請外，寒流期間及農曆年前加強關懷訪視，隨時了解弱勢家庭需求，提供必要協助及輔導。另提醒大家年關將近，氣溫驟降早晚溫差大，務必穿著保暖衣物。

學甲區長張明寶（右1）將羽絨外套陸續發放給弱勢家庭、長者，提醒氣溫驟降早晚溫差大，務必穿著保暖衣物。圖／學甲區公所提供
學甲區長張明寶（右1）將羽絨外套陸續發放給弱勢家庭、長者，提醒氣溫驟降早晚溫差大，務必穿著保暖衣物。圖／學甲區公所提供

弱勢家庭 台南 獨居老人 寒流

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