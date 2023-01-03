聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃敏惠連任後首件「小內閣」人事曝光 她回鍋文化局長
嘉義市長黃敏惠連任後首項人事案出爐，市府文化局前局長盧怡君去年執行台灣設計展受好評，卻因打疫苗後極度不適請辭，懸缺近1年，市府今天證實，她身體已恢復，黃敏惠簽准9日上任，盼讓市政持續導入設計思維；據了解，其餘部分人事也會調整，預計農曆年後公布。
盧怡君截至發稿前尚未接電話，暫時無法得知回應。市府秘書長陳永豐說，盧怡君在設計展表現優異，凸顯嘉市很多亮點，希望借重她的專業，協助文化創新，也因黃市長一直強調設計思維導入城市治理，能多發揮。
盧怡君為嘉市人，台師大設計研究所碩士畢業，2020年8月上任文化局長前，曾任東蒼潤智有限公司總監、TdA台灣設計聯盟副祕書長等，籌辦過兩岸四地設計大賽、設計論壇等，業界經驗豐富，黃敏惠當時期許她舉辦設計展、管樂節、各項藝術節等，發揮更多創意、帶動城市美學，提高嘉市的能見度與競爭力。
不過前年底盧怡君接種新冠肺炎疫苗後，身體極度不舒服，還傳出因此摔倒，受傷住院多天，仍撐到去年1月台灣設計展落幕，10天展期逾200萬人次參訪，成績備受肯定，同月底以身體因素請辭，引起地方上不捨。
黃敏惠成功連任後，就表示「小內閣」團隊將調整，讓同仁有更多的歷練，據了解，市府一級主管目前沒有政務官借調、需要回任，調動或去留，都以黃敏惠考量團隊戰力為主；盧怡君回鍋後，代理局長葉國樑歸建參議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言