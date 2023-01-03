黃敏惠連任後首件「小內閣」人事曝光 她回鍋文化局長

嘉義市長黃敏惠連任後首項人事案出爐，市府文化局前局長盧怡君去年執行台灣設計展受好評，卻因打疫苗後極度不適請辭，懸缺近1年，市府今天證實，她身體已恢復，黃敏惠簽准9日上任，盼讓市政持續導入設計思維；據了解，其餘部分人事也會調整，預計農曆年後公布。

盧怡君截至發稿前尚未接電話，暫時無法得知回應。市府秘書長陳永豐說，盧怡君在設計展表現優異，凸顯嘉市很多亮點，希望借重她的專業，協助文化創新，也因黃市長一直強調設計思維導入城市治理，能多發揮。

盧怡君為嘉市人，台師大設計研究所碩士畢業，2020年8月上任文化局長前，曾任東蒼潤智有限公司總監、TdA台灣設計聯盟副祕書長等，籌辦過兩岸四地設計大賽、設計論壇等，業界經驗豐富，黃敏惠當時期許她舉辦設計展、管樂節、各項藝術節等，發揮更多創意、帶動城市美學，提高嘉市的能見度與競爭力。

不過前年底盧怡君接種新冠肺炎疫苗後，身體極度不舒服，還傳出因此摔倒，受傷住院多天，仍撐到去年1月台灣設計展落幕，10天展期逾200萬人次參訪，成績備受肯定，同月底以身體因素請辭，引起地方上不捨。