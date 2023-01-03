快訊

獨／確定掰了！ 誠品今發函廠商：誠品信義店12月結束營業

來台確診不到1小時醫師來電 日人大讚「果然是台灣啊！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃敏惠連任後首件「小內閣」人事曝光 她回鍋文化局長

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左）上任首個人事案，前文化局長盧怡君（右）將於9日回鍋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）上任首個人事案，前文化局長盧怡君（右）將於9日回鍋。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠連任後首項人事案出爐，市府文化局前局長盧怡君去年執行台灣設計展受好評，卻因打疫苗後極度不適請辭，懸缺近1年，市府今天證實，她身體已恢復，黃敏惠簽准9日上任，盼讓市政持續導入設計思維；據了解，其餘部分人事也會調整，預計農曆年後公布。

盧怡君截至發稿前尚未接電話，暫時無法得知回應。市府秘書長陳永豐說，盧怡君在設計展表現優異，凸顯嘉市很多亮點，希望借重她的專業，協助文化創新，也因黃市長一直強調設計思維導入城市治理，能多發揮。

盧怡君為嘉市人，台師大設計研究所碩士畢業，2020年8月上任文化局長前，曾任東蒼潤智有限公司總監、TdA台灣設計聯盟副祕書長等，籌辦過兩岸四地設計大賽、設計論壇等，業界經驗豐富，黃敏惠當時期許她舉辦設計展、管樂節、各項藝術節等，發揮更多創意、帶動城市美學，提高嘉市的能見度與競爭力。

不過前年底盧怡君接種新冠肺炎疫苗後，身體極度不舒服，還傳出因此摔倒，受傷住院多天，仍撐到去年1月台灣設計展落幕，10天展期逾200萬人次參訪，成績備受肯定，同月底以身體因素請辭，引起地方上不捨。

黃敏惠成功連任後，就表示「小內閣」團隊將調整，讓同仁有更多的歷練，據了解，市府一級主管目前沒有政務官借調、需要回任，調動或去留，都以黃敏惠考量團隊戰力為主；盧怡君回鍋後，代理局長葉國樑歸建參議。

嘉義市政府文化局前局長盧怡君（右）將於9日回鍋，圖為她2020年上任時市長黃敏惠（左）布達。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府文化局前局長盧怡君（右）將於9日回鍋，圖為她2020年上任時市長黃敏惠（左）布達。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 文化局 新冠肺炎

延伸閱讀

嘉市元旦升旗 上百人唱國歌健走 黃敏惠：讓幸福不斷

國民黨嘉義市感恩茶會 黃敏惠：我只會認真做 做更好

被問是否有意布局讓郭台銘回國民黨？朱立倫這樣答

唯一普發過現金...黃敏惠表態還稅於民「發1萬」 會刺激消費

相關新聞

為了好友遺願…里長伯當月老幫其長女牽姻緣 2天接上百私訊

為了逝世鄰長交待幫其長女介紹對象心願，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭昨天於個人臉書發文後，獲得民眾熱烈迴響。楊石旭表示，鄰長...

黃敏惠連任後首件「小內閣」人事曝光 她回鍋文化局長

嘉義市長黃敏惠連任後首項人事案出爐，市府文化局前局長盧怡君去年執行台灣設計展受好評，卻因打疫苗後極度不適請辭，懸缺近1年...

農曆年前換工作或學生打工 雲林上百個好機會等著你

疫情肆虐3年造成百業蕭條，如今國內疫情穩定趨緩，就業市場逐漸回溫，為因應今年農曆年來得早，不少在職勞工也紛紛提早啟動轉職...

寒冬肅瑟唯有雲林虎尾滯洪池綠意盎然 生態異常原因是這樣

雲林縣虎尾占地達5公頃的和平滯洪池全被水生植物覆蓋，宛如一片大草原，由於冬天枯水期植物繁衍竟如此迅速，恐影響生態，縣府水...

影／跨域主廚聯盟上菜色香味俱全 嘉義優鮮新春伴手禮行銷

年節將近，喜兔迎春鴻兔大展，嘉義縣政府上午在中庭行銷「嘉義優鮮」新春伴手禮及年菜，縣長翁章梁與雙主廚－國際連鎖飯店長榮文...

雲林蔬果外銷星馬 張麗善：雞蛋不要放同一個籃子

2023年首發，雲林打開外銷通路，今天封裝2個貨櫃，包括2.4公噸茂谷柑、5.1公噸高麗菜，外銷新加坡及馬來西亞。縣長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。