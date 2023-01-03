嘉縣年菜伴手禮多樣化 產銷履歷符合消費者需求

嘉縣府今天推銷嘉義優鮮過年伴手禮與年菜，展現各式山珍海味歡迎全國民眾選購；農糧署南區分署長羅正宗參與活動時說，嘉義從高山到海邊，物產豐富且有產銷履歷，符合消費者採購需求。

嘉義縣府今天舉行「嘉義優鮮品牌新春伴手禮及年菜宣傳記者會」，縣府媒合農漁牧業者與長榮文苑酒店合作將優鮮食材入菜；縣長翁章梁說，有品牌就有責任，縣府一定嚴格把關品質，歡迎全台民眾選購嘉義優鮮伴手禮及年菜。

羅正宗致詞說，嘉義高山產茶、咖啡，丘陵地有鳳梨、酪梨，平地盛產木瓜、小番茄、洋香瓜，另外嘉義養殖漁業、畜牧業也很發達，伴手禮多樣性，符合過年時消費者採購需求。

羅正宗表示，現在政府推「產銷履歷」，嘉義縣很多產品都有產銷履歷，如竹崎農民沈世政的酪梨，與其他有產銷履歷的農漁產品，都值得消費者購買，因為產銷履歷就是健康、安全與品質的保障。

縣府表示，「嘉義優鮮」農產品牌累計認證通過138家業者、406項商品，推出的新春伴手禮，有烏魚子、玉女番茄、鳳梨酥、滴魚精、鵪鶉茶香蛋等禮盒，以及各式休閒零嘴、好茶飲品等。

縣府指出，民眾可在電商平台全家好生凍、ETMall東森購物網、台灣好農、PCHOME與連鎖通路康是美、誠品知味、全聯福利中心，以及中埔農會穰穰直賣所、長榮文苑酒店等處選購「嘉義優鮮」產品。