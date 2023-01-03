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嘉縣茶山保安林以鄒族語命名 延續傳統認同

中央社／ 嘉義縣3日電

嘉義林管處日前與嘉縣鄒族茶山部落族人共同討論，將部落旁第1927號保安林以茶山舊名「珈雅瑪瓦納」（Ceayamavana）命名，延續森林傳統名稱，建立部落對於保安林的認同與連結。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，日前邀請茶山部落居民共同為部落旁編號第1927號保安林命名。

嘉義林管處副處長李定忠告訴中央社記者，透過部落長老召集居民分享第1927號保安林區域內諸多族語地名與故事後，表決將此保安林名稱定為茶山的鄒語舊稱「珈雅瑪瓦納」（Ceayamavana）；「珈雅瑪瓦納」，意思為「山腰上的平原」。

李定忠說，第1927號保安林範圍從古至今都是茶山部落進行狩獵與耕種的區域，與部落生活息息相關，以珈雅瑪瓦納（Ceayamavana）作為保安林名稱，不僅具有鄒族文化意涵，也可讓部落年輕族人與外地遊客更容易認識部落與保安林的連結，喚起大眾對保安林的認同。

嘉義林管處表示，茶山部落與附近區域最早的名稱為珈雅瑪瓦納（Ceayamavana），日治時期改稱珈雅瑪（Ceayama），因讀音近似日文的茶山，於民國時期沿用日文漢字而改名為「茶山」。

嘉義 鄒族 日治時期

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