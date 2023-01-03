台南購物節壓軸大獎 安平區價值近千萬輕豪宅

台南購物節進入最後倒數階段，發票登錄截止日期為2月28日。台南市長黃偉哲今天開箱揭曉最大獎項，是位在安平區精華地段、價值近千萬元輕豪宅，將於3月5日抽出幸運得主。

依經發局今天新聞稿表示，2022台南購物節壓軸好禮，位於安平區5期重劃區內、鄰安平市政核心區域，總坪數27.14坪，格局2房1廳的全新美屋，價值新台幣970萬元

這棟輕豪宅距市政府及市議會約100公尺，附近便利商店、銀行、藥妝店、生活百貨林立，加上多所學校，屬行政文教生活圈，對外交通順暢，可迅速連通新光三越台南新天地、中華西路、濱海公路與86號快速道路。

加上鄰近規劃中的捷運綠線以及安平港推動重大開發計劃，包括安平自由貿易港區、安平港亞果國際遊艇港城、南仁湖水岸複合觀光遊憩區等，將吸引高素質人口進駐，未來發展相當可期。

黃偉哲感謝台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志、台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆及龍騰建設股份有限公司，一同協助台南購物節活動最大獎尋屋。

黃偉哲說，近2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少產業遭衝擊，為刺激消費推出台南購物節活動，起跑至今發票登錄金額已突破40億元，更有許多在地企業紛紛響應，聯手振興經濟。呼籲全國民眾踴躍來台南消費參加活動，有機會把千萬豪宅帶回家。

經發局長林榮川表示，2月28日前只要在台南市內任一家商店單筆消費滿100元以上，即可憑發票至台南購物節活動官網登錄抽獎，壓軸總抽獎預計3月5日在在南紡購物中心A2館1F南紡廣場抽出，越早參加越多機會，消費越多機會就越高。