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農曆年前換工作或學生打工 雲林上百個好機會等著你

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應農曆過年前轉職潮，雲林虎尾就業中心提供上百個工作及學生打工的好機會，歡迎報名。圖／虎尾就業中心提供
因應農曆過年前轉職潮，雲林虎尾就業中心提供上百個工作及學生打工的好機會，歡迎報名。圖／虎尾就業中心提供

疫情肆虐3年造成百業蕭條，如今國內疫情穩定趨緩，就業市場逐漸回溫，為因應今年農曆年來得早，不少在職勞工也紛紛提早啟動轉職的準備，新年徵才第1炮，雲林縣虎尾就業中心將提供第1波共5場就業媒合，幾家大廠商提供約百個就業機會，歡迎大家踴躍報名。

虎尾就業中心因應民眾求職、轉職需求，訂於本周四（5日）起，陸續開辦5場徵才活動，和廠商排定的時程如下：1月5日元長鄉元進莊公司、1月6日立瑞畜產公司、1月10日利勤實業公司、1月12日大勝飼料公司、1月16日春豐豆類食品公，5家企業開出新年徵才第1砲，共計釋出約100個職缺，工作區域分布在元長、斗南、土庫、水林、斗六等鄉鎮。

虎尾就業中心主任張春美表示，因應疫情趨緩，除這次年前轉職將採「單一現場徵才」形式進行，也將陸續推出「揪團面試」場次，供求職、轉職民眾，趕在年前找到滿意的工作，職缺中更包含了45K以上的高薪職缺；另食品工廠因應年節大量年貨訂單湧現，也紛紛釋出寒假工讀與兼職職缺，歡迎學子青年把握工讀賺紅包機會。

更多活動訊息請洽(05)6330422，相關職缺資訊也同步公告於虎尾就業中心Line及FB平台，歡迎民眾上網瀏覽。

因應農曆過年前轉職潮，雲林虎尾就業中心提供上百個工作及學生打工的好機會，歡迎報名。圖／虎尾就業中心提供
因應農曆過年前轉職潮，雲林虎尾就業中心提供上百個工作及學生打工的好機會，歡迎報名。圖／虎尾就業中心提供

疫情 求職 雲林

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