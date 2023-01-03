寒冬肅瑟唯有雲林虎尾滯洪池綠意盎然 生態異常原因是這樣

雲林縣虎尾占地達5公頃的和平滯洪池全被水生植物覆蓋，宛如一片大草原，由於冬天枯水期植物繁衍竟如此迅速，恐影響生態，縣府水利處今天展開清淤，並表示因滯洪池為單一靜態水域，水生植物容易自然溢流堆積繁衍，將不排除在引水道加設柵欄防止大量水生植物入侵。

平和滯池蓄水量約51萬噸，相當於425座游泳池水量，主要分流湳仔集水區的水導入虎尾溪，解決虎尾市區淹水。最近正值冬季各地林木肅瑟，卻唯有平和滯洪池綠意盎然，滿池全被水芙蓉覆蓋，宛如大草原，吸引不少網友青睞打卡，卻有人擔心破壞生態。

尤其週邊滯洪池公園生態豐富，紅冠水雞、黃頭鷺與高蹺鴴，最近也發現保育類水雉、紅尾伯勞等，生態人士指出，水池大量生長水芙蓉代表水質已優養化，水芙蓉繁殖力驚人，只要環境適宜很快占滿整個水域，時間一久水質惡化，會影響其他水生植物生長甚至附近生態。

縣府水利處今起出動土機展開清池，水利處長許宏博指出，滯洪池為單一靜態水域，水生植物容易堆積繁衍，尤其先前暖冬繁殖更快，縣府委外定期維護清理，水源豐沛時可採重力排放水芙蓉，枯水期則只能靠人工打撈，但因蔓延迅速並考量滯洪池兼具生態景觀功能，經研商後，決定採取對環境影響較小的對策，將排空池水自然曝曬讓水生植物乾枯，再以機具清除。