快訊

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

陸轉機港澳來台旅客！1月6日起要求登機前篩檢陰性報告

寒冬肅瑟唯有雲林虎尾滯洪池綠意盎然 生態異常原因是這樣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
寒冬到處一片肅瑟，唯有虎尾滯洪池綠意盎然，像是一片大草原，縣府清除覆蓋整個水面的水生植物。記者蔡維斌／攝影
寒冬到處一片肅瑟，唯有虎尾滯洪池綠意盎然，像是一片大草原，縣府清除覆蓋整個水面的水生植物。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾占地達5公頃的和平滯洪池全被水生植物覆蓋，宛如一片大草原，由於冬天枯水期植物繁衍竟如此迅速，恐影響生態，縣府水利處今天展開清淤，並表示因滯洪池為單一靜態水域，水生植物容易自然溢流堆積繁衍，將不排除在引水道加設柵欄防止大量水生植物入侵。

平和滯池蓄水量約51萬噸，相當於425座游泳池水量，主要分流湳仔集水區的水導入虎尾溪，解決虎尾市區淹水。最近正值冬季各地林木肅瑟，卻唯有平和滯洪池綠意盎然，滿池全被水芙蓉覆蓋，宛如大草原，吸引不少網友青睞打卡，卻有人擔心破壞生態。

尤其週邊滯洪池公園生態豐富，紅冠水雞、黃頭鷺與高蹺鴴，最近也發現保育類水雉、紅尾伯勞等，生態人士指出，水池大量生長水芙蓉代表水質已優養化，水芙蓉繁殖力驚人，只要環境適宜很快占滿整個水域，時間一久水質惡化，會影響其他水生植物生長甚至附近生態。

縣府水利處今起出動土機展開清池，水利處長許宏博指出，滯洪池為單一靜態水域，水生植物容易堆積繁衍，尤其先前暖冬繁殖更快，縣府委外定期維護清理，水源豐沛時可採重力排放水芙蓉，枯水期則只能靠人工打撈，但因蔓延迅速並考量滯洪池兼具生態景觀功能，經研商後，決定採取對環境影響較小的對策，將排空池水自然曝曬讓水生植物乾枯，再以機具清除。

許宏博指出，為阻攔上游水生植物再排入滯洪池將不排除設置柵欄，防止布袋蓮、水芙蓉、浮萍等水生植物滋生為患，同時也將再評估，在週邊栽種合適當地生態的植物，以維護滯洪池的功能與景觀。

寒冬到處一片肅瑟，唯有虎尾滯洪池綠意盎然，像是一片大草原。記者蔡維斌／攝影
寒冬到處一片肅瑟，唯有虎尾滯洪池綠意盎然，像是一片大草原。記者蔡維斌／攝影

滯洪池 水質 雲林

延伸閱讀

枯水期清淤 高市多處滯洪池施工交維

雲林／季節限定「美人宴」 虎尾櫻花大道粉紅登場

雲林這處滯洪池「湖水變草原」 原因曝光：水質太營養

鄭成功軍隊屯墾練兵所在 柳營櫻花滯洪池特色公園動工

相關新聞

為了好友遺願…里長伯當月老幫其長女牽姻緣 2天接上百私訊

為了逝世鄰長交待幫其長女介紹對象心願，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭昨天於個人臉書發文後，獲得民眾熱烈迴響。楊石旭表示，鄰長...

寒冬肅瑟唯有雲林虎尾滯洪池綠意盎然 生態異常原因是這樣

雲林縣虎尾占地達5公頃的和平滯洪池全被水生植物覆蓋，宛如一片大草原，由於冬天枯水期植物繁衍竟如此迅速，恐影響生態，縣府水...

農曆年前換工作或學生打工 雲林上百個好機會等著你

疫情肆虐3年造成百業蕭條，如今國內疫情穩定趨緩，就業市場逐漸回溫，為因應今年農曆年來得早，不少在職勞工也紛紛提早啟動轉職...

影／跨域主廚聯盟上菜色香味俱全 嘉義優鮮新春伴手禮行銷

年節將近，喜兔迎春鴻兔大展，嘉義縣政府上午在中庭行銷「嘉義優鮮」新春伴手禮及年菜，縣長翁章梁與雙主廚－國際連鎖飯店長榮文...

雲林蔬果外銷星馬 張麗善：雞蛋不要放同一個籃子

2023年首發，雲林打開外銷通路，今天封裝2個貨櫃，包括2.4公噸茂谷柑、5.1公噸高麗菜，外銷新加坡及馬來西亞。縣長張...

更便利 台南新營智慧停車路段400席即時上線

台南市政府針對溪北地區首波智慧停車路段資訊正式上線，在新營區共投入布建近400席智慧停車位，民眾透過「臺南好停APP」查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。