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影／跨域主廚聯盟上菜色香味俱全 嘉義優鮮新春伴手禮行銷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年節將近，嘉義縣政府上午在中庭行銷「嘉義優鮮」新春伴手禮及年菜，縣長翁章梁與雙主廚－國際連鎖飯店長榮文苑邱有彬、台菜小天王溫國智領軍，媒合連鎖品牌業者將優鮮食材入菜。記者魯永明／攝影
年節將近，嘉義縣政府上午在中庭行銷「嘉義優鮮」新春伴手禮及年菜，縣長翁章梁與雙主廚－國際連鎖飯店長榮文苑邱有彬、台菜小天王溫國智領軍，媒合連鎖品牌業者將優鮮食材入菜。記者魯永明／攝影

年節將近，喜兔迎春鴻兔大展，嘉義縣政府上午在中庭行銷「嘉義優鮮」新春伴手禮年菜，縣長翁章梁與雙主廚－國際連鎖飯店長榮文苑邱有彬、台菜小天王溫國智領軍，媒合連鎖品牌業者將優鮮食材入菜，總計10位大廚聯手，跨域主廚聯盟上菜。

會場有許多農特產及伴手禮，把既優且鮮的新春伴手禮及年菜推薦給民眾，縣府媒合業者與各大通路合作上架，包含春一枝、十四甲菜頭粿、福源肉粽、林聰明沙鍋魚頭及樂檸漢堡等知名品牌業者，嚴選在地農產原物料，將優鮮食材美味入菜，業者各自端自家名菜料理走秀，農糧署南區分署長羅正宗、縣農會總幹事黃貞瑜與多位議員等來賓到場。

應景年菜，推出長榮文苑特製嘉義優鮮麻油松黑豚油飯、參茸枸杞優鮮醉鮮蝦，以及溫國智主廚親製松露鰻魚珍珠糕，即日起可至長榮文苑電話預訂，以及溫國智主廚電商選購。

翁章梁說，年節好禮首選嘉義優鮮，優鮮產品由縣府針對產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等審查，核發認證，通過品項都有專屬編號與貼紙，商品有溯源QR-Code可追蹤履歷，讓消費者買到最好、開心又安心好料，嘉義優鮮累計認證通過138家業者、406項商品。

各家業者嚴選新春伴手禮：烏魚子、玉女番茄、鳳梨酥、滴魚精、鵪鶉茶香蛋等禮盒，還有休閒零嘴、好茶飲品等農特產伴手禮，在電商平台（全家好生凍、ETMall東森購物網、台灣好農、CHOME、國道休息站（西螺及古坑服務區、古坑綠隧驛站、台東大武之心南迴驛站）、連鎖通路（康是美、誠品知味、全聯福利中心）、在地據點（中埔農會穰穰直賣所、嘉義長榮文苑酒店）等處，都可就近採買嘉義優鮮伴手禮。

溫國智主廚企劃嘉義優鮮開運年菜食譜，以優鮮食材融入，推出蜜糖酒香烏魚子沙拉、蒜泥鰻片鮮蝦、山葵鵝腿鵝油辣椒、蛤蠣XO醬虱目魚柳、茶香苦茶油鵪鶉蛋等5道料理，食譜免費下載，嘉義優鮮產品及食譜資訊，請上嘉義優鮮官網查詢，網址：https:// www.chiayum.com.tw/home

年節將近，嘉義縣政府上午在中庭行銷「嘉義優鮮」新春伴手禮及年菜，縣長翁章梁與雙主廚－國際連鎖飯店長榮文苑邱有彬、台菜小天王溫國智領軍，媒合連鎖品牌業者將優鮮食材入菜。記者魯永明／攝影
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嘉義 伴手禮 年菜

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