企業家江明全捐高檔救護車 黃偉哲感謝造福台南民眾

94歲高齡的台南三慧藤業董事江明全家族今天捐贈350萬元救護車給台南市消防局，配屬關廟分隊，市長黃偉哲代表受贈。

江明全表示，為了拯救生命我們大家「都是同心」，他投入公益30年，發現很多人投入公益很感動，做好事不是只有花錢、或是拜神而已，天上的關聖帝君都在看。

關廟有國道三號與86東西向快速道路交通便利，與歸仁台南高鐵特定區鄰近，人口移入日增，緊急救護案件急速增加，這次捐贈的救護車關廟消防分隊使用，配置裝備、器材以第一線救護人員需求打造，可提高到院前急救成功率造福民眾。

江進龍、江子傑等江明全的家人與好友立委王定宇及杜素吟、郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣、陳皇宇等市議員上午都到場見證。

黃偉哲表示，他代表市民感謝江明全闔家慷慨解囊，捐贈價值350萬元救護車，供緊急傷病患到院前急救使用，江明全曾任「台南縣私立聖心功德會社會福利慈善事業基金會」榮譽董事長，行善逾30年，對於老人、兒童、身心障礙、低收入戶等社會弱勢群眾福利照顧有卓著貢獻，兒子江進龍及江子傑因父親言傳身教，決定以父親名義捐救護車。這對於南關線鄉親、尤其關廟地區民眾生命搶救有非常大的貢獻。