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企業家江明全捐高檔救護車 黃偉哲感謝造福台南民眾

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影

94歲高齡的台南三慧藤業董事江明全家族今天捐贈350萬元救護車給台南市消防局，配屬關廟分隊，市長黃偉哲代表受贈。

江明全表示，為了拯救生命我們大家「都是同心」，他投入公益30年，發現很多人投入公益很感動，做好事不是只有花錢、或是拜神而已，天上的關聖帝君都在看。

關廟有國道三號與86東西向快速道路交通便利，與歸仁台南高鐵特定區鄰近，人口移入日增，緊急救護案件急速增加，這次捐贈的救護車關廟消防分隊使用，配置裝備、器材以第一線救護人員需求打造，可提高到院前急救成功率造福民眾。

江進龍、江子傑等江明全的家人與好友立委王定宇及杜素吟、郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣、陳皇宇等市議員上午都到場見證。

黃偉哲表示，他代表市民感謝江明全闔家慷慨解囊，捐贈價值350萬元救護車，供緊急傷病患到院前急救使用，江明全曾任「台南縣私立聖心功德會社會福利慈善事業基金會」榮譽董事長，行善逾30年，對於老人、兒童、身心障礙、低收入戶等社會弱勢群眾福利照顧有卓著貢獻，兒子江進龍及江子傑因父親言傳身教，決定以父親名義捐救護車。這對於南關線鄉親、尤其關廟地區民眾生命搶救有非常大的貢獻。

黃偉哲指出，台南近年努力建置消防分隊救護車配備12導程心電圖，109年各分隊都已配備共61輛消防車，第一時間就能夠協助判斷病患心血管疾病類型，讓在遠端醫院的救護小組緊急待命。幾年來搶救無數生命，未來也將逐年採購可攜式多功能整合心臟電擊器提升到院前救護品質，並持續加強隊員的教育訓練及品管，減少施作不完整及機器誤差，也將與醫院端持續合作，提高急救成功率，守護市民生命安全。

台南在地企業家江明全（車內左）捐高檔救護車，市長黃偉哲（右）感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
台南在地企業家江明全（車內左）捐高檔救護車，市長黃偉哲（右）感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影
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台南在地企業家江明全捐高檔救護車，市長黃偉哲感謝造福台南民眾。記者周宗禎／攝影

台南 救護車 黃偉哲

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