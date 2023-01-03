更便利 台南新營智慧停車路段400席即時上線

台南市政府針對溪北地區首波智慧停車路段資訊正式上線，在新營區共投入布建近400席智慧停車位，民眾透過「臺南好停APP」查找新營區重點停車熱區即時剩餘停車位資訊，凡下載加入臺南好停APP會員並繳納路邊停車費，每筆更可享折扣2元優惠。

交通局長王銘德說，交通局在新營南瀛綠都心及火車站周邊路段導入首波地磁設備，近400席路邊停車位即時資訊已完成建置上線，透過智慧停車設備布建及「臺南好停APP」資訊整合運用，能有效協助用路人找尋新營熱點地區的空車位，降低民眾停車所需繞駛時間及降低交通碳排量。

民眾可下載臺南好停APP查詢周邊路邊停車位即時資訊及導引服務，包含民治路、三民路、中山路、中正路、開元路、大同路、綠川路、綠川北街等8路段已正式開通。

王銘德表示，智慧停車設備同時可蒐集路段停車使用率，未來將透過使用率數據分析，並與地方持續溝通檢討，適時規劃合宜停車管理機制。

他指出，民眾使用「臺南好停APP」除可查找停車場與即時剩餘格位外，亦可查繳本市路邊停車費，同時APP也有婦幼、身障專用格位及綠能優先格位資訊。凡下載加入「臺南好停」APP會員並繳納路邊停車費，每筆更可享折扣2元優惠。